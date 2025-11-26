Trung Quốc đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình

(Ngày Nay) - Các viện kiểm sát nhân dân của Trung Quốc đã phê chuẩn việc bắt giữ hơn 2.800 đối tượng trong các vụ bạo lực gia đình, truy tố hơn 3.400 cá nhân kể từ năm 2021. Hơn 500 bị cáo trong các vụ bạo lực gia đình đã bị kết án tù chung thân hoặc các hình phạt nặng hơn trong 5 năm qua. Đó là kết quả của công tác phòng chống bạo lực gia đình ở Trung Quốc được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước này (SPP) công bố trong cuộc họp báo ngày 25/11.
Báo cáo của SPP cho biết các vụ án hình sự liên quan đến bạo lực gia đình những năm gần đây có xu hướng giảm. Năm 2021, các cơ quan công tố Trung Quốc đã truy tố hơn 1.200 nghi phạm liên quan đến bạo lực gia đình. Kể từ năm 2022, số người bị truy tố hàng năm đã giảm xuống dưới 1.000. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, hơn 300 người đã bị truy tố. Trong 5 năm qua, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình ở nước này đã giảm từng năm.

Tỷ lệ phê chuẩn bắt giữ đối với các vụ bạo lực gia đình cao hơn gần 10 điểm phần trăm so với các vụ hình sự nói chung. Các bị cáo phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng đều bị truy tố với các đề xuất hình phạt nặng hơn.

Theo SPP, các cáo buộc trong các vụ bạo lực gia đình rất đa dạng, từ những cáo buộc phổ biến như cố ý gây thương tích, cố ý giết người đến những cáo buộc ít phổ biến hơn như lạm dụng và bỏ rơi, tất cả đều được thực hiện chính xác và đúng theo pháp luật.

Một phân tích về 5 cáo buộc hàng đầu trong các vụ bạo lực gia đình ở Trung Quốc cho thấy tỷ lệ cố ý gây thương tích và giết người đã giảm từ 92,3% năm 2021 xuống còn 57,3% trong năm nay, trong khi tỷ lệ các cáo buộc khác tăng, phản ánh sự bảo vệ rộng rãi hơn quyền và lợi ích của các nạn nhân. Lạm dụng tinh thần giữa các thành viên gia đình cũng được phân loại là bạo lực gia đình để bảo vệ toàn diện và đa chiều hơn cho các nạn nhân.

Theo SPP, trong xử lý các vụ án như vậy, các cơ quan công tố cần thực hiện chính sách cân bằng giữa khoan dung và nghiêm khắc. Những người phạm tội bạo lực gia đình với các thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng như những cá nhân liên tục phạm tội bạo lực gia đình trong một thời gian dài do nghiện rượu, cờ bạc, lạm dụng ma túy hoặc các thói quen có hại khác, cần phải bị nghiêm trị theo pháp luật.

Ngược lại, đối với những cá nhân bị bạo lực gia đình trong thời gian dài, hoặc những người cố gắng thoát khỏi bạo lực gia đình đã gây tổn hại hoặc sát hại người gây ra bạo lực khi đang trong trạng thái sợ hãi hoặc bất lực, các cơ quan công tố cần xem xét đầy đủ động cơ và hoàn cảnh phạm tội của họ khi xét xử. Ngoài ra, các cơ quan công tố cũng cần xác định chính xác sự tự vệ hợp pháp trong các vụ bạo lực gia đình để có thể đưa ra quyết định chính xác việc phê chuẩn bắt giữ hoặc truy tố theo pháp luật.

