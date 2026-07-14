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Trung Quốc - Kính AI trở thành công cụ gian lận mới

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sự xuất hiện của kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra thách thức mới đối với công tác coi thi tại Trung Quốc, khi một số thí sinh lợi dụng thiết bị này để gian lận trong các kỳ thi.
Trung Quốc - Kính AI trở thành công cụ gian lận mới

Ngày 1/7, một sinh viên họ Lin bị phát hiện gian lận trong kỳ thi tại Đại học Nông nghiệp Hoa Nam ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khoảng 10 phút sau khi bắt đầu làm bài thi, cán bộ coi thi phát hiện tròng kính của sinh viên này lóe ánh sáng màu xanh và yêu cầu tháo kính để kiểm tra. Sau đó, người này thừa nhận đang sử dụng kính thông minh tích hợp AI.

Theo China News Weekly, đây là mẫu kính thông minh Leqi, ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, tích hợp bốn mô hình AI gồm DeepSeek, Tongyi Qianwen, Zhipu và Doubao. Thiết bị được trang bị tính năng chụp ảnh để tìm kiếm và xử lý câu hỏi, cho phép người dùng tra cứu đáp án mà không cần ra lệnh bằng giọng nói.

Chỉ cần chạm vào phần gọng kính gần thái dương, người sử dụng có thể chụp lại đề thi và chờ hệ thống AI trả về đáp án. Dù đã che đèn LED trên gọng kính - vốn sáng lên khi chụp ảnh, sinh viên này vẫn bị phát hiện do ánh sáng màu xanh phản chiếu qua tròng kính ở một số góc nhìn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản cho rằng ánh sáng xanh có thể dễ dàng che giấu bằng các miếng dán chống chói giá rẻ. Khảo sát trên các nền tảng trực tuyến cũng cho thấy số lượng tin rao cho thuê kính AI với giá từ khoảng 200 nhân dân tệ (khoảng 735.000 đồng) đang gia tăng. Một số người bán còn hướng dẫn cách chuyển thiết bị sang chế độ im lặng và giảm độ sáng để hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Theo truyền thông Trung Quốc, những vụ việc tương tự gần đây cũng được ghi nhận tại một số trường đại học ở các địa phương như Hồ Bắc, Hà Nam và Bắc Kinh. Một giảng viên đại học nhận định lực lượng coi thi hiện hầu như chưa được chuẩn bị đầy đủ để phát hiện các thiết bị này. Biện pháp khả thi nhất hiện nay vẫn là kiểm tra kỹ những cặp kính có gọng dày.

Ông Lin Che, quản lý sản phẩm trong lĩnh vực kính thông minh, cảnh báo rằng trong tương lai gần, kính tích hợp AI sẽ có hình thức gần như không khác gì kính thông thường. Điều này sẽ khiến việc phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận trong các kỳ thi trở nên khó khăn hơn.

PV
Kính AI gian lận Trung Quốc

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