Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Nhiều điểm chống nóng được đưa vào bản đồ tại Pháp

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng với các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, Chính phủ Pháp vừa đưa vào hoạt động bản đồ trực tuyến xác định các điểm tránh nóng trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng tìm đến những không gian có nhiệt độ dễ chịu để nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe trong thời gian xảy ra nắng nóng cực đoan.
Nhiều điểm chống nóng được đưa vào bản đồ tại Pháp

Công cụ trên do Bộ Chuyển đổi sinh thái phối hợp với Cơ quan Chuyển đổi sinh thái Pháp (Ademe) xây dựng, hướng tới phục vụ cả người dân lẫn chính quyền địa phương. Bản đồ hiện xác định khoảng 42.000 địa điểm có thể sử dụng làm nơi tránh nóng, trong đó có khoảng 400 địa điểm đã được người dân lựa chọn và sử dụng như những điểm tránh nóng trên thực tế.

Ngoài các địa điểm này, hệ thống còn tích hợp nhiều không gian công cộng có khả năng giảm nhiệt như khoảng 16.000 công viên và vườn hoa đô thị, khoảng 9.000 bảo tàng, thư viện và cơ sở văn hóa, cùng các trung tâm thương mại, bể bơi và khu vực tắm ngoài trời.

Theo Ademe, việc lựa chọn các địa điểm không chỉ dựa trên vị trí mà còn xem xét nhiều yếu tố như mức độ mát mẻ cảm nhận được, chất lượng bóng râm, sự hiện diện của mặt nước và thời điểm trong ngày mà điều kiện nhiệt độ dễ chịu nhất.

Giới chức Pháp nhấn mạnh đây trước hết là một công cụ phục vụ y tế công cộng. Trong các đợt nắng nóng, người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh mạn tính được khuyến cáo nên dành nhiều giờ trong ngày tại những nơi mát, tốt nhất là có điều hòa, nhằm hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và các biến chứng do nhiệt độ cao.

Việc xây dựng bản đồ cũng giúp các địa phương xác định những khu vực còn thiếu không gian tránh nóng để có kế hoạch đầu tư bổ sung. Theo Bộ Chuyển đổi sinh thái, các khu vực đô thị hóa dày đặc với nhiều bê tông và mặt đường nhựa thường hình thành các "đảo nhiệt đô thị", nơi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức cao do lượng nhiệt tích tụ từ ban ngày chưa kịp tỏa hết.

Công cụ mới là một phần trong Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu của Pháp. Trước đó, Cao ủy Chiến lược và Kế hoạch đã khuyến nghị mọi đô thị có từ 5.000 dân trở lên cần bảo đảm người dân có thể tiếp cận miễn phí một điểm tránh nóng trong vòng 10 phút di chuyển khi xảy ra các đợt nắng nóng.

Nhiều thành phố của Pháp cũng đang triển khai các giải pháp thích ứng. Tại Paris, chính quyền mở cửa công viên và vườn hoa suốt đêm trong những ngày nắng nóng, đồng thời mở thêm các khu vực bơi trên sông Seine và sông Marne nhằm tạo thêm không gian giải nhiệt cho người dân.

Giới chức Pháp cho rằng việc xác định và phổ biến rộng rãi các điểm tránh nóng sẽ góp phần hình thành "văn hóa ứng phó với nắng nóng", giúp người dân chủ động hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài do biến đổi khí hậu.

PV
Pháp tránh nóng nắng nóng nguy cơ sốc nhiệt nhiệt độ cao

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"
Nuôi dưỡng đời sống văn hóa Thủ đô qua từng chương trình "Âm nhạc cuối tuần"
(Ngày Nay) -  Chiều cuối tuần 2/8/2026 tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.
ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari
ASEAN Cup 2026: Sẵn sàng cho đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari
(Ngày Nay) - Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân vận động Pakansari ở Bogor tối 3/8 không chỉ quyết định cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 mà còn được xem là trận cầu bản lề của cả giải đấu. Một bên là nhà đương kim vô địch đang chịu sức ép sau cú sảy chân trước Singapore, bên kia là đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu nhưng vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ khi khẳng định đây là “đội mạnh nhất giải”.
Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm
Nhật Bản, Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp mua đồng yen sau 15 năm
(Ngày Nay) - Ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp tiến hành can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Tokyo và Washington đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.
Saudi Arabia thành lập liên minh bảo vệ an ninh Biển Đỏ
Saudi Arabia thành lập liên minh bảo vệ an ninh Biển Đỏ
(Ngày Nay) - Saudi Arabia (Arập Xê-út) đã công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ đa quốc gia tại Biển Đỏ và Vịnh Aden, với sự tham gia của 8 quốc gia ven biển nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng.
ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu đánh bại Indonesia
ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu đánh bại Indonesia
(Ngày Nay) - Chỉ giành được 1 điểm trước Singapore ở lượt trận trước, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026 với áp lực buộc phải thắng nếu muốn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Dù thừa nhận sức ép rất lớn, nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pakansari.