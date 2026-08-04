Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần

(Ngày Nay) - Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 7% xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào phiên giao dịch ngày 3/8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn đợt tấn công mới vào Iran với hy vọng sớm đạt được một thỏa thuận giúp thúc đẩy nguồn cung dầu từ vùng Vịnh.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent giảm 6,35 USD, hay 7,0%, xuống 83,77 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 13/7. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,33 USD, hay 5,1%, xuống 80,34 USD/thùng.

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lặp lại kịch bản từng diễn ra trong suốt 5 tháng qua: thông báo kế hoạch cho các "đợt tấn công diện rộng" vào Iran, nhưng sau đó lại hủy bỏ vào phút chót.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đang được tiến hành, cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn nếu không chấp thuận một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, đã bác bỏ tuyên bố trên. Ông khẳng định, không hề có cuộc đàm phán nào với phía Mỹ đang diễn ra và cũng không có cuộc họp nào được lên lịch.

Các chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định đợt bán tháo mạnh đối với hợp đồng dầu thô tương lai trong phiên này là phản ứng thái quá của thị trường trước phát biểu của ông Trump về khả năng một thỏa thuận với Iran sắp được ký kết, ngay sau những đe dọa tấn công ồ ạt vào cuối tuần qua.

Các chuyên gia tại Ritterbusch cho rằng, ông Trump đang tiếp tục thói quen thỉnh thoảng lại đưa ra những phát biểu làm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ nhằm ngăn chặn đà tăng kéo dài của giá xăng.

Cũng trong ngày 3/8, ông Trump một lần nữa kêu gọi các công ty dầu khí hạ giá xăng cho người tiêu dùng Mỹ, đồng thời chỉ trích hai tập đoàn Chevron và Exxon Mobil vì thu về lợi nhuận quá lớn.

Cùng với đà sụt giảm của giá dầu thô tương lai, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ cũng đã giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch cùng ngày.