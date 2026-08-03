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Iran và Oman sắp đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Iran ngày 2/8 cho biết đang ở giai đoạn cuối của cuộc đàm phán với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh khu vực này vẫn chịu ảnh hưởng của căng thẳng giữa Tehran và Washington.
Iran và Oman sắp đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz

Phát biểu trên Đài Truyền hình Nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei thông báo Tehran và Muscat đang tiến gần tới một thỏa thuận về tuyến vận tải biển mới, không trùng với các tuyến hàng hải phía Bắc hoặc phía Nam eo biển Hormuz hiện nay. Tuyến đường mới sẽ đáp ứng các lợi ích và yêu cầu an ninh của Iran và Oman cũng như bảo đảm tôn trọng chủ quyền của cả hai nước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA rằng các cuộc đàm phán với Oman đã bước vào giai đoạn cuối, đồng thời lưu ý thỏa thuận với Oman sẽ không đồng nghĩa với việc Iran chấm dứt các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Araghchi không nêu thông tin chi tiết, còn phía Oman hiện chưa đưa ra bình luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh thiết lập tuyến hàng hải mới là vấn đề tách biệt với việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Baqaei cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân dẫn đến việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, cho rằng Washington đã vi phạm các cam kết, áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran và tiến hành nhiều hành động thù địch nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng chiến mà Tehran và Washington đạt được hồi giữa tháng 6 đã đổ vỡ sau khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm cam kết, dẫn đến các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran và các đòn đáp trả của Tehran tại khu vực. Oman, quốc gia có chung vùng biển với Iran tại eo biển Hormuz, cũng như các bên khác thời gian qua tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận khôi phục bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran, đồng thời bảo đảm eo biển Hormuz được mở lại trong 60 ngày mà không áp dụng bất kỳ khoản phí quá cảnh nào.

PV
Iran Oman eo biển Hormuz

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