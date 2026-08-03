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Giá dầu giảm gần 5% do kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Giá dầu thế giới giảm gần 5% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran và xác nhận hai bên sẽ nối lại đàm phán, làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sớm được khôi phục. Trong khi đó, giá vàng tăng nhẹ nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn vẫn ở mức cao.
Giá dầu giảm gần 5% do kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Ngày 3/8, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,08 USD (4,64%) xuống 83,85 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,01 USD (4,74%) xuống 80,66 USD/thùng. Mức giảm này gần như xóa bỏ một phần đà tăng hơn 20% của cả hai loại dầu trong tháng 7, khi xung đột Mỹ - Iran và các vụ tấn công tàu chở dầu làm gián đoạn hoạt động vận tải tại Vùng Vịnh. Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi ông Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của Tehran cùng một số nước Trung Đông nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán. Hai bên dự kiến bắt đầu đối thoại trong ngày 3/8 với mục tiêu hướng tới thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran và bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện hữu. Nhận định của các chuyên gia rằng các cuộc đàm phán có thể tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại, trong khi những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại khu vực vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Chỉ trong cuối tuần qua, đã ghi nhận thêm một số sự cố an ninh hàng hải gần eo biển Hormuz, khiến hoạt động vận chuyển dầu vẫn diễn ra thận trọng.

Ở phía nguồn cung, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) ngày 2/8 đã nhất trí tăng sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày từ tháng 9, hoàn tất lộ trình đảo ngược các đợt cắt giảm tự nguyện trước đó. Dù vậy, nhiều nhà phân tích nhận định tác động thực tế của quyết định này sẽ hạn chế do hoạt động xuất khẩu từ một số nước vẫn chịu ảnh hưởng của bất ổn địa chính trị.

Trái ngược với dầu thô, giá vàng thế giới tăng nhẹ khi nhà đầu tư vẫn duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh tiến trình đàm phán Mỹ - Iran còn nhiều bất định. Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những dữ liệu kinh tế sắp công bố để đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới, yếu tố được cho là sẽ tiếp tục chi phối diễn biến của thị trường kim loại quý.

PV
căng thẳng Trung Đông giá dầu OPEC

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