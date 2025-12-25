Đại học Thăng Long – Không gian sáng tạo và năng động của sinh viên trong “Thang Long White Christmas”

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
(Ngày Nay) - Đêm 24/12 tại khuôn viên Trường Đại học Thăng Long trở thành điểm hẹn sôi động của sinh viên và cộng đồng trẻ khi chương trình “Thang Long White Christmas” thu hút hơn 2.000 người tham dự với loạt hoạt động đầy năng lượng và sáng tạo
Không chỉ là một sự kiện đón Giáng sinh thông thường, đêm lễ hội tại Thăng Long nổi bật với không gian tuyết rơi nhân tạo, màn bắn pháo hoa kéo dài gần một giờ và cây thông Noel cao gần 15m làm nền cho những khoảnh khắc đáng nhớ. Các bạn sinh viên không ngừng sáng tạo khi tận dụng từng góc check-in độc đáo để ghi lại bức ảnh kỷ niệm cùng bạn bè, biến khuôn viên trường thành “studio” giữa mùa lễ hội.

Đại học Thăng Long – Không gian sáng tạo và năng động của sinh viên trong “Thang Long White Christmas” ảnh 1
Đại học Thăng Long – Không gian sáng tạo và năng động của sinh viên trong “Thang Long White Christmas” ảnh 2
Đại học Thăng Long – Không gian sáng tạo và năng động của sinh viên trong “Thang Long White Christmas” ảnh 3

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc “Thang Long Christmas Tunes” do chính sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng dàn dựng và trình diễn. Các tiết mục đa dạng từ mashup hiện đại đến những bản ballad sâu lắng đã tạo ra không khí tương tác sôi động, thu hút đông đảo khán giả trẻ. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của Nguyễn Lê Duy Anh – thí sinh đạt giải tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025” với ca khúc “Yêu em 2 ngày”, cùng Nguyễn Đức Vĩnh – Quán quân Vietnam’s Got Talent 2015, mang đến màn trình diễn sâu lắng với ca khúc “Phép màu”.

Đại học Thăng Long – Không gian sáng tạo và năng động của sinh viên trong “Thang Long White Christmas” ảnh 4

Bên cạnh hoạt động âm nhạc và giải trí, không gian lễ hội còn được bố trí các gian hàng ẩm thực theo chủ đề mùa lễ hội và các tiểu cảnh trang trí mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung. Những trải nghiệm này không chỉ thu hút sinh viên mà còn mở rộng đến người dân trong khu vực, cho thấy khả năng tổ chức sự kiện cộng đồng của sinh viên và nhà trường.

Đại học Thăng Long – Không gian sáng tạo và năng động của sinh viên trong “Thang Long White Christmas” ảnh 5

Sự kiện “Thang Long White Christmas” một lần nữa khẳng định phong cách năng động, sáng tạo và hướng ngoại của sinh viên Đại học Thăng Long, góp phần làm giàu đời sống văn hoá học đường và lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng trong mùa lễ hội cuối năm.

Quỳnh Hoa
Trường Đại học Thăng Long Giáng Sinh

