Trường THPT Ten Lơ Man được xếp hạng di tích

Thanh Kiều In bài viết
(Ngày Nay) - Sáng 27/8, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tổ chức lễ công bố 7 công trình - địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa thành phố.
Đại diện Trường THPT Ten Lơ Man nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố
Theo đó có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo; và 5 di tích lịch sử: Đình Tân Phước; Đình Thần Phú An; Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ; Trường THPT Ten Lơ Man (Ernst Thalmann).

Trường THPT Ten Lơ Man được xếp hạng di tích ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao bằng xếp hạng di tích cho đại diện Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ

Trong số các di tích được TPHCM xếp hạng lần này, đặc biệt có Trường THPT Ten Lơ Man. Cách đây 75 năm, Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn quyết định đánh phủ đầu can thiệp Mỹ bằng đòn đấu tranh phối hợp quân sự và chính trị. Sáng 19/3/1950, ihàng ngàn đồng bào tập hợp trên sân Trường Tôn Thọ Tường (nay là Trường Ten Lơ Man, ở số 8 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TPHCM) nghe luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phái đoàn đại biểu các giới, nói chuyện.

Từ điểm tập kết ban đầu ở Trường Ten Lơ Man, đồng bào xuống đường tiến về chợ Bến Thành rồi chia thành nhiều hướng diễu hành, giương cao cờ đỏ sao vàng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc Pháp và bọn bù nhìn tay sai”, phản đối Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Sự kiện 19/3/1950 là sự kiện nổi bật trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn, gây được tiếng vang trong cả nước, ngày này đã đi vào lịch sử dân tộc là “Ngày toàn quốc chống Mỹ”.

TP HCM (mới) hiện có 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gồm 4 di tích Quốc gia Đặc biệt; 99 di tích, danh lam thắng cảnh Quốc gia và 218 di tích, danh lam thắng cảnh cấp thành phố.

