T&T Group, Ngân hàng SHB tham dự Đại lễ Cầu nguyện hòa bình thế giới tại Bhutan

(Ngày Nay) - Đầu tháng 11/2025, nhận lời mời của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, đoàn đại biểu T&T Group, Ngân hàng SHB do ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT T&T Group dẫn đầu đã có mặt tại Thủ đô Thimphu tham dự Đại Lễ Cầu nguyện hòa bình thế giới.

Đại lễ cầu nguyện hòa bình thế giới

Nằm ở phía đông dãy Himalaya huyền thoại, Bhutan ẩn mình trong những rặng núi hùng vĩ, uy nghiêm. Đất nước nhỏ bé với dân số chỉ xấp xỉ khoảng 800 nghìn người từ lâu đã được mệnh danh là một trong những vùng đất hạnh phúc nhất trên thế giới.

Quay ngược lại quá khứ, năm 1972, Quốc vương thứ tư của Bhutan Jigme Singye Wangchuck (cha của Quốc vương Bhutan hiện tại, còn được gọi là Đức Vua cha hay Vị Vua Bồ Tát) đã khởi xướng khái niệm Tổng hạnh phúc quốc dân gia (Gross National Happiness - GNH), ưu tiên phúc lợi tinh thần, xã hội và môi trường; lấy phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa, bảo tồn môi trường và quản trị tốt làm giá trị cốt lõi.

Gần như ngay lập tức, GNH trở thành một triết lý nền tảng, hệ quy chiếu cho mọi chính sách công, đánh giá sự phát triển quốc gia thông qua 9 trụ cột bao gồm sức khỏe tinh thần, cân bằng thời gian, tính cộng đồng, bảo tồn văn hóa, bảo tồn hệ sinh thái, sức khỏe thể chất, giáo dục, quản trị tốt và điều kiện sinh hoạt.

Dưới triều đại của ông, Bhutan mở rộng giáo dục, y tế miễn phí, bảo vệ rừng. Những đóng góp của Đức Vua cha đã đưa Bhutan từ một đất nước biệt lập giữa dãy Himalaya trở thành quốc gia nổi tiếng toàn cầu với triết lý và con đường phát triển bền vững, hạnh phúc, hài hòa với thiên nhiên.

Bởi vậy, tới Bhutan, đoàn Việt Nam như lạc vào một thế giới của Hạnh phúc. Ở đó, không có sự phân biệt giàu nghèo, không nhiều nhà cửa hiện đại và các con đường cũng thưa thớt xe qua. Phần lớn diện tích đất nước được dành lại cho cảnh quan thiên nhiên tráng lệ với những thung lũng mênh mông, những đỉnh núi quanh năm tuyết trắng và chuỗi kiến trúc Phật giáo hàng ngàn năm tuổi. Ở đó, hạnh phúc và nụ cười quan trọng hơn tất thảy.

Trong những ngày có mặt tại Thimphu, đoàn vinh dự được tham dự Đại lễ cầu nguyện vì hòa bình thế giới do Hoàng gia Bhutan tổ chức. Đây là sự kiện chưa từng có, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo tinh thần, học giả từ khắp thế giới Phật Giáo, với mục tiêu đồng kiến tạo một tương lai dựa trên nền tảng hòa bình và hạnh phúc.

Sự hiện diện của T&T Group, Ngân hàng SHB tại sự kiện trọng đại với tư cách khách mời không chỉ là lời khẳng định vị thế doanh nghiệp, mà còn là cách các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam góp tiếng nói trách nhiệm vào các giá trị chung của thời đại: hòa bình, hạnh phúc và phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng để T&T Group, Ngân hàng SHB thúc đẩy những chương trình mang ý nghĩa xã hội dài hạn, từ giáo dục, y tế đến kết nối văn hóa - đúng với vai trò một “đại sứ doanh nghiệp” ở tầm quốc gia.

Tài trợ học bổng toàn phần cho sinh viên Bhutan theo học ngành Y tại Hà Nội

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến đi, ngày 11/11, đoàn được vinh dự tham gia Quốc lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Đức Vua cha Jigme Singye Wangchuck. Tại buổi lễ, để tôn vinh những di sản của Đức Vua cha Jigme Singye Wangchuck, lãnh đạo Tập đoàn T&T đã trao tặng 10 suất học bổng toàn phần cho các sinh viên Bhutan theo học tại Đại học Y Hà Nội. Đây cũng chính là những sinh viên đầu tiên đến từ “đất nước hạnh phúc” sẽ được đào tạo chuyên sâu về Y khoa tại Việt Nam.

Đặt trong bối cảnh chung, 10 suất học bổng toàn phần cho các sinh viên Bhutan theo học ngành Y tại Việt Nam giống như một “cầu nối y khoa”, góp phần thiết thực ươm mầm thế hệ chuyên gia y tế tương lai – những người sẽ trực tiếp phục vụ nhân dân Bhutan và viết tiếp những giá trị cao quý mà “Vị Vua Bồ Tát” Jigme Singye Wangchuck đã dày công vun đắp.

Ở diện rộng hơn, sinh viên nhận được học bổng không chỉ được học tập tại cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu Việt Nam, được tiếp thu các kiến thức lâm sàng từ nền y tế giàu uy tín. Hơn thế, họ còn trở thành những “đại sứ văn hóa – học thuật”, những cây cầu nối tự nhiên và nghĩa tình để hai bên mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trong lá thư trang trọng gửi tới Đức Quốc Vương Jigme Singye Wangchuck, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển khẳng định, việc trao 10 suất học bổng toàn phần “là cơ hội tuyệt vời để tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung và tình bạn với Tập đoàn T&T Group nói riêng”.

Đón nhận tình cảm của những người bạn tới từ Việt Nam, đại diện Văn phòng Quốc vương Bhutan đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn T&T Group; đồng thời khẳng định, đây sẽ là cơ hội mở ra những chương mới trong mối quan hệ bền chặt giữa hai bên, hai quốc gia.

Từ Hà Nội đến Thimphu…

Trước đó, ngày 20/8/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã tới thăm Tập đoàn T&T Group.

Tại buổi làm việc, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của Bhutan và cũng là thế mạnh của T&T Group như: du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không, tài sản số… Sở hữu tiềm lực và kinh nghiệm đa ngành, T&T Group và Ngân hàng SHB có đủ năng lực để tham gia, triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Tại buổi gặp, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng khi đến thăm T&T Group; đồng thời hoan nghênh, khuyến khích và đánh giá cao các đề nghị hợp tác từ phía Tập đoàn.

Sau 3 tháng, những gợi mở ban đầu trong buổi làm việc tại Hà Nội đã được tiếp nối bằng những suất học bổng toàn phần T&T Group trao đi. Từ Thimphu – nơi tiếng chuông ngàn năm ngân vang đến Hà Nội – nơi giảng đường y khoa sẵn sàng đón những “thế hệ sinh viên đầu tiên” từ vương quốc hạnh phúc, một “đường bay” biểu tượng của tri thức, hợp tác và hòa bình đã và đang được định hình, kết nối…