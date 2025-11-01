T&T Group tài trợ 13 tỷ đồng xây Nhà Đại đoàn kết và hệ thống camera an ninh tại xã Kiều Phú (Hà Nội)

(Ngày Nay) - Ngày 31/10, tại xã Kiều Phú (Hà Nội), Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 3 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã.

Được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 5 xã của huyện Quốc Oai và 1 phần của xã Quang Trung, huyện Thạch Thất trước đây, Kiều Phú có diện tích 34,49 km2 và dân số hơn 60.000 người. Trong đó, nhiều hộ dân còn khó khăn, nhất là tại khu vực ngoài đê sông Tích do thường xuyên bị ngập lụt.

Trước thực tế đó, hưởng ứng phong trào “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và chào mừng 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, Tập đoàn T&T Group đã quyết định tài trợ 13 tỷ đồng cho xã Kiều Phú (Hà Nội) để xây dựng nhà Đại đoàn kết và hệ thống camera an ninh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng. Trong số này, nguồn tài trợ 10 tỷ đồng sẽ được dùng để địa phương xây mới, sửa chữa 102 căn nhà Đại đoàn kết (trong đó giai đoạn 1 là 39 căn và giai đoạn 2 là 63 căn), dự kiến hoàn thành và bàn giao trước ngày 22/12/2025, giúp người dân có một mái ấm kiên cố để an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Song song với đó, T&T Group cũng trao tặng công trình hệ thống camera an ninh trị giá 3 tỷ đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng địa phương an toàn, văn minh. Hệ thống camera dự kiến đưa vào sử dụng ngày 18/11/2025, chào mừng 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII (2025–2030).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group khẳng định, trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển, T&T Group luôn kiên định với triết lý “Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội”. Không chỉ tiên phong trong hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái còn bền bỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái, tích cực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương trong hàng loạt các chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện, vì cộng đồng.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi ngôi nhà được khởi công hôm nay sẽ là một món quà nghĩa tình, không chỉ mang lại mái ấm vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà T&T Group luôn theo đuổi: lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Ngọc Nghị chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiều Phú gửi lời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành về cả vật chất và tinh thần của T&T Group. Sự đóng góp quý báu này là nguồn động viên, nguồn lực quan trọng để địa phương sớm hoàn thiện hạ tầng an sinh, xây dựng đời sống văn minh, nghĩa tình và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ mong muốn Tập đoàn T&T Group cũng như các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành cùng xã Kiều Phú nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung trong các phong trào đảm bảo an sinh xã hội, theo đúng tinh thần “Khởi nguồn từ Tâm” của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group.

Trong suốt hơn 30 năm phát triển, dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Tập đoàn T&T Group luôn đề cao trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng. Liên tiếp trong nhiều năm, T&T Group đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đồng hành cùng Bộ Công an và các địa phương trên cả nước xây mới, sửa chữa hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, giúp các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có nơi ở kiên cố, vững chắc; phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi các gia đình chính sách của nhiều địa phương trên cả nước, chăm sóc người già tại các trung tâm dưỡng lão, trao tặng xe cứu thương cho các đội nhóm, tổ chức tình nguyện viên trực tiếp tham gia hỗ trợ sơ cứu các nạn nhân tai nạn giao thông; ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, giúp người dân khắc phục hậu quả thiệt hài, nhanh chóng ổn định cuộc sống. …

Những việc làm thiết thực ấy là minh chứng cho tinh thần “Khởi nguồn từ Tâm” - kim chỉ nam xuyên suốt hành trình phụng sự cộng đồng, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển không ngừng theo đuổi.