Từ 1.200 tác phẩm đến 12 giải thưởng: Dấu ấn một mùa báo chí vì cộng đồng

(Ngày Nay) - Tối 10/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo trong hành trình 35 năm bền bỉ đẩy lùi căn bệnh thế kỷ tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương cho biết chủ đề cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2025 là: "Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS". Đây không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị cốt lõi đã làm nên thành tựu phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam trong suốt 35 năm qua.

Trong suốt chặng đường ấy, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ, ngành y tế trên mặt trận chuyên môn trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, còn có sự sát cánh của các nhà báo, phóng viên trên mặt trận tư tưởng, thay đổi nhận thức của xã hội về HIV/AIDS.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng bày tỏ xúc động khi đọc những bài viết tham dự giải: "Từ hàng nghìn tác phẩm, các giải thưởng được trao ngày hôm nay có thể không đủ để kể hết những câu chuyện, những đóng góp quên mình của người trong cuộc. Nhưng chúng tôi mong rằng, các nhà báo hãy tiếp tục giữ vững "ngọn lửa" nhiệt huyết, khai thác sâu hơn nữa vào các nhóm đối tượng mới, sử dụng công nghệ báo chí hiện đại, đa nền tảng để tiếp cận giới trẻ. Chúng tôi mong các nhà báo hãy tiếp tục viết về những câu chuyện, những số phận, cuộc đời để khơi dậy lòng trắc ẩn và xóa bỏ hoàn toàn sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với HIV/AIDS."

Sức mạnh cộng đồng được lan tỏa từ hơn 1.200 tác phẩm

Sau hơn ba tháng phát động, giải thưởng đã thu hút hơn 1.200 tác phẩm trên phạm vi cả nước. Điểm đặc biệt là mùa giải năm nay không chỉ quy tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn, với những tác phẩm được đầu tư công phu, sử dụng công nghệ báo chí hiện đại, mà còn có sự góp mặt của những “phóng viên không chuyên”. Đó là các cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở vùng cao, những nhân viên y tế thôn bản…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã xướng tên 12 tác phẩm xuất sắc nhất ở ba nhóm: tác phẩm viết, tác phẩm ảnh và tác phẩm truyền hình. Mỗi nhóm gồm một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và một giải Khuyến khích.

Trong đó, Giải Nhất tác phẩm viết được trao cho tác giả Đinh Thị Hằng (Thông tấn xã Việt Nam) với tác phẩm: "Vị bác sĩ và "sáng kiến kỳ lạ" cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần"; Giải Nhất tác phẩm ảnh được trao cho nhóm tác giả: Lê Gia Thắng, Nguyễn Quang Hải, Lê Thanh Hằng (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) với tác phẩm: “Phóng sự ảnh “giọt máu nghĩa tình và hành trình "chặn nguy cơ lây nhiễm HIV""; Giải Nhất tác phẩm truyền hình được trao cho tác giả Trần Thị Thu Hiền, Vi Văn Bình (Báo Sức khỏe & Đời sống) với tác phẩm: “Những người giữ lửa hy vọng - hành trình phòng chống HIV/AIDS tại Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai."

Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao giải “Ruy băng đỏ” - biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng giám khảo lựa chọn.