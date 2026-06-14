Từ 15/6, đổi điện thoại di động người dùng phải xác thực lại khuôn mặt

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, người dùng thay điện thoại đổi di động từ ngày 15/6 sẽ phải xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực này nhằm xác định thuê bao dùng chính chủ, khắc phục tình trạng sang nhượng.
Xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thay đổi điện thoại di động từ 15/6/2026.
Xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thay đổi điện thoại di động từ 15/6/2026.

Cụ thể, Điều 8 của Thông tư (điều khoản này có hiệu lực từ 15/6) quy định, người dùng khi thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại) sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Cụ thể, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác).

Đồng thời, doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ thông báo yêu cầu người dùng phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, người dùng phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Sau thời hạn này nếu người dùng không thực hiện xác thực sinh trắc học, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều (khóa 2 chiều), đồng thời thông báo cho người dùng được biết họ sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.

Nhà mạng có trách nhiệm thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện xác thực lại sinh trắc học.

Liên quan đến xác thực thuê bao di động, thông tư quy định rõ, các đơn vị viễn thông có trách nhiệm bảo đảm mọi thuê bao di động phải có đầy đủ 4 trường thông tin định danh gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân; sinh trắc học khuôn mặt.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết hiện vẫn tồn tại tình trạng SIM đăng ký đầy đủ thông tin nhưng người sử dụng không chính chủ. Có những trường hợp thông tin người dùng bị sử dụng trái phép để đăng ký SIM rồi bán cho người khác. Cũng có trường hợp người dùng bỏ SIM nhưng quên hủy dịch vụ, vô tình tạo cơ hội để kẻ xấu lợi dụng.

Cũng theo một quy định khác của Thông tư 08 đó là xác thực lại thông tin với những thuê bao trước đây dùng chứng minh thư, không chính chủ… và xác nhận qua VNeID áp dụng từ 15/4/2026. Trong gần 2 tháng tổng rà soát, khoảng 2 triệu số điện thoại đã được chính người sử dụng xác nhận không phải của mình. Các số này sau đó bị khóa một chiều.

Trước đây, việc xử lý SIM không chính chủ thường được thực hiện thông qua các đợt rà soát diện rộng. Chính sách mới thay đổi cách tiếp cận: chỉ xác thực lại SIM khi chuyển thiết bị, thay vì yêu cầu tất cả cùng xác thực định kỳ. Đó là lý do dẫn tới quy định xác thực khuôn mặt khi đổi SIM sang điện thoại mới. Tuy nhiên, việc xác thực này sẽ khó khăn với người ra nước ngoài trong trường hợp phải đổi di động.

PV
điện thoại di động xác thực khuôn mặt thuê bao chính chủ

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