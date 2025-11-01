Từ đêm 1/11 đến ngày 11/11: Nhiều khu vực có mưa to, vùng núi có nơi rét đậm

(Ngày Nay) - Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 1/11 đến ngày 11/11, nhiều khu vực có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét đậm.

Cụ thể, từ đêm 1/11 đến ngày 3/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 1 và ngày 2/11 có mưa rải rác. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 2/11 và ngày 3/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, trong đó khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150mm/3h). Ngày và đêm 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 3/11 đến ngày 11/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa nhiều nơi; riêng từ khoảng ngày 7-11/11 khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ đêm 3-4/11 và từ khoảng đêm 6-8/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 5-6/11 và từ ngày 9-11/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...