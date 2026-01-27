Từ kinh doanh tự phát đến hệ sinh thái bán lẻ chuyên biệt: Bước tiến dài của bất động sản dòng tiền

(Ngày Nay) - Được quy hoạch chuyên biệt, bài bản, thiết kế tối ưu và vận hành chuyên nghiệp, bất động sản thương mại tại Vinhomes Global Gate đang kéo hàng loạt nhà đầu tư và các nhãn hàng đổ về khu Đông Bắc Hà Nội. Đây chính là nền tảng cho sự ra đời của một toạ độ giao thương sôi động bậc nhất miền Bắc, đảm bảo cơ hội chắc thắng dài lâu cho nhà đầu tư.

Những giới hạn của mô hình kinh doanh tự phát

Băng rôn cho thuê cửa hàng, trả mặt bằng đang phủ đầy các “tuyến phố kim cương” ở Hà Nội dù đang là cao điểm mua sắm cuối năm. Nhà hàng Beef Steak của chị Minh Lý ở phường Giảng Võ cũng chủ động lên kế hoạch tìm kiếm mặt bằng mới, chuẩn bị cho một bước chuyển quan trọng trong chiến lược kinh doanh.

“Giá thuê mặt bằng cao là một phần, kèm theo đó là hàng loạt vấn đề phát sinh hạn chế hiệu quả kinh doanh của chúng tôi”, chị Minh Lý lý giải.

Thực tế, mô hình kinh doanh tự phát trong khu nội đô đang bộc lộ nhiều bất cập. Quy hoạch chắp vá khiến hạ tầng vừa yếu, vừa thiếu: không gian công cộng bị thu hẹp, thiếu điểm dừng đỗ phương tiện, hệ thống xử lý rác thải và phòng cháy chữa cháy quá tải. Những rủi ro về môi trường, an toàn cháy nổ luôn thường trực, tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh.

Không chỉ vậy, việc thiếu định hướng ngành hàng rõ ràng khiến các tuyến phố hình thành những “khu phức hợp ngẫu nhiên”, nơi các loại hình kinh doanh chồng chéo, cạnh tranh trực diện. Việc không có đơn vị quản lý, vận hành chung cũng khiến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc hàng hóa khó kiểm soát, gia tăng rủi ro cho cả người bán lẫn người tiêu dùng.

“Vì thế, tôi quyết định tận dụng thời điểm chính sách và giá tốt để chốt một căn thương mại tại Vinhomes Global Gate. Việc chuyển sang khu thương mại được quy hoạch đồng bộ giúp chúng tôi vừa tối ưu chi phí, vừa sẵn sàng triển khai kinh doanh ngay khi bàn giao. Với tôi, đây không chỉ là đổi địa điểm, mà là bước khởi đầu cho một giai đoạn kinh doanh bền vững hơn”, chị Minh Lý cho biết.

Quy hoạch chuyên biệt - Nền móng của dòng tiền bền vững

Sở hữu quỹ đất 385ha, Vinhomes Global Gate có lợi thế hiếm có để phát triển bất động sản thương mại theo hướng chuyên biệt hóa ngay từ khâu quy hoạch. Thay vì để thị trường tự hình thành, chủ đầu tư xác lập rõ chức năng từng khu, từng tuyến phố, từng nhóm ngành hàng, dựa trên nghiên cứu hành vi tiêu dùng và nhu cầu thực tế.

Nhờ đó, các tuyến phố thương mại tại đây không phải là những dãy nhà buôn bán đơn lẻ, lộn xộn, mà vận hành như một hệ sinh thái bán lẻ hoàn chỉnh. Mỗi khu tập trung một nhóm ngành hàng chủ đạo, tạo nên sự cộng hưởng thay vì đối đầu.

Trong đó, phố Expo tọa lạc trên trục Trường Sa, đối diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), được định vị là đại lộ triển lãm di sản, hướng tới các mô hình F&B cao cấp, flagship store, thương hiệu nhập khẩu, showroom quốc tế và các dịch vụ dành cho khách MICE.

Phố Hoàng Hôn nằm trên mặt tiền Trường Sa, liền kề VEC, kết nối trực tiếp với khu căn hộ trong bán kính 300 m và tòa văn phòng 25 tầng, được quy hoạch thành đại lộ quà tặng quốc tế và hàng hóa nhập khẩu, phù hợp với các thương hiệu thời trang, đồ lưu niệm, mỹ phẩm, lifestyle và F&B trải nghiệm.

Phố Bình Minh sở hữu lợi thế tiếp cận nhanh với khu căn hộ, tòa văn phòng 25 tầng và nhà xe quy mô lớn, là điểm đến lý tưởng cho các thương hiệu triển khai flagship store, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, văn phòng...

Không gian thương mại thấp tầng tại Vinhomes Global Gate còn ghi dấu ấn với kiến trúc đa phong cách quốc tế, được bao bọc bởi hệ sinh thái cây xanh, mặt nước quy mô hơn 40ha. Nhờ đó, trải nghiệm mua sắm không bị bó hẹp trong những khối nhà bê tông, mà trở thành hành trình thư giãn, hòa mình với thiên nhiên, vốn là yếu tố ngày càng được người tiêu dùng hiện đại ưa chuộng.

Vinhomes Global Gate cũng giải bài toán cố hữu về chỗ dừng, đỗ xe của nhà phố nội đô ngay từ khâu thiết kế. Phần lớn các căn thương mại đều có chỗ đỗ xe trước cửa, kết nối với bãi gửi xe tập trung ngoài trời hoặc hầm xe riêng biệt. Vỉa hè rộng rãi, thông thoáng giúp trải nghiệm mua sắm diễn ra thuận tiện, liền mạch ngay từ điểm chạm đầu tiên.

Các căn thấp tầng thương mại sở hữu hai mặt tiền rộng tới 6m, kết hợp công trình 5 tầng với tổng diện tích sàn lên tới hơn 600m², cho phép triển khai linh hoạt các mô hình kinh doanh, từ bán lẻ, ẩm thực đến shopertainment. Đặc biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn vận hành 24/7.

Đóng vai trò “nhạc trưởng”, Vincom Retail - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, trực tiếp quản lý và vận hành, tạo sự an tâm cho cả nhà đầu tư và các thương hiệu kinh doanh.

Ngay lúc này, nhà đầu tư tại Vinhomes Global Gate còn được hưởng lợi từ sự đồng hành dài hạn của Vinhomes thông qua các chính sách tài chính hấp dẫn, như: cam kết tiền thuê lên tới 35% trong 5 năm; hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng (nhận bàn giao nhà xong vẫn được miễn lãi thêm 09 tháng nhưng không muộn hơn 23/12/2027), giúp khách yên tâm trước mọi biến động lãi suất của thị trường. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn miễn phí dịch vụ 5 năm, giúp khách hàng yên tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài.

Sự kết hợp giữa quy hoạch riêng biệt, vận hành chuyên nghiệp và chính sách ưu đãi “nặng tay” đang đưa Vinhomes Global Gate trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất trên “đường đua” bất động sản dòng tiền miền Bắc. Đây cũng là tọa độ đưa bất động sản dòng tiền lên một đẳng cấp mới - bài bản hơn, bền vững hơn và tối ưu hiệu quả đầu tư hơn.