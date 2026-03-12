Dùng máy tính nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh Glôcôm gây mù lòa

(Ngày Nay) - Glôcôm hiện là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau đục thủy tinh thể. Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, cần chủ động khám mắt định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, thời gian làm việc với máy tính kéo dài và áp lực cuộc sống gia tăng, nguy cơ mắc bệnh Glôcôm ngày càng đáng lưu ý nếu người dân không kiểm tra mắt định kỳ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Glôcôm Thế giới (World Glaucoma Association - WGA), hiện có khoảng 80 triệu người trên thế giới mắc Glôcôm, trong đó hơn 11 triệu người đã mù hai mắt. Đáng lo ngại, tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, tỷ lệ người bệnh không biết mình mắc bệnh có thể lên tới 90%.

Tại Việt Nam, một nghiên cứu về tình hình mắc bệnh Glôcôm và các yếu tố liên quan ở người trên 40 tuổi tại thành phố Huế cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh khoảng 4,7%, trong đó 21,7% trường hợp dẫn đến mù lòa. Ước tính hiện nay, có hàng chục nghìn người Việt Nam đã mất thị lực vĩnh viễn do căn bệnh này và con số vẫn có xu hướng gia tăng, trong bối cảnh dân số già hóa và các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp ngày càng phổ biến.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc Glôcôm cần đặc biệt chú ý kiểm tra sức khỏe mắt, nhất là người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt nguy cơ tăng mạnh sau 60 tuổi; người có tiền sử gia đình mắc Glôcôm; người bị cận thị nặng, viễn thị nặng hoặc loạn thị cao; người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc sử dụng corticoid kéo dài; người từng bị chấn thương hoặc phẫu thuật mắt trước đó.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo, nếu thuộc một trong các nhóm nguy cơ trên, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám mà cần chủ động kiểm tra mắt định kỳ. Một lần khám mắt chỉ mất khoảng 30 - 60 phút nhưng có thể giúp phát hiện sớm bệnh và bảo vệ thị lực lâu dài.

Hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới năm 2026, diễn ra từ ngày 8 -14/3, Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình khám tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh Glôcôm cho khoảng 200 người dân. Theo bệnh viện, đây cũng là một trong những hoạt động của bệnh viện hưởng ứng Ngày hội Sức khỏe toàn dân năm 2026 tại thành phố.

Chương trình tầm soát dự kiến diễn ra vào sáng 13/3, dành cho người từ 40 tuổi trở lên hoặc những người có tiền sử gia đình mắc bệnh Glôcôm, cùng các yếu tố nguy cơ như cận thị, viễn thị hoặc sử dụng thuốc corticoid kéo dài. Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ chuyên khoa Glôcôm sẽ trực tiếp khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe mắt cho người tham gia.

“Tuần lễ Glôcôm Thế giới” năm 2026 diễn ra từ ngày 8 - 14/3 với thông điệp “Đoàn kết vì một thế giới không còn bệnh Glôcôm”. Đây là lời kêu gọi toàn cầu của Hiệp hội Glôcôm Thế giới (World Glaucoma Association - WGA) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa không hồi phục.