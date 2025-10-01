Từ “tiền tiêu vặt” thành “danh mục đầu tư”: Gen Alpha đang định nghĩa lại các nguyên tắc về tài chính - Báo cáo của Mastercard

(Ngày Nay) -Trẻ trung, am hiểu kỹ thuật số và đang định hình tương lai tài chính: Gen Alpha tại Việt Nam chuẩn bị cho một thế giới tài chính số hóa ngay từ sớm.

Gen Alpha (thế hệ sinh từ năm 2010 trở đi, lớn lên trong kỷ nguyên số) không chờ đến khi trưởng thành mới tiếp cận với tài chính, các em đã và đang để lại dấu ấn trong thế giới tài chính số. Tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy 98% Gen Alpha[1] đã tiếp cận với ít nhất một loại tài khoản tài chính[2]; trong đó nhiều em có tài khoản tiết kiệm (57%), tài khoản cá nhân trên app store có liên kết phương thức thanh toán (54%) hoặc ví điện tử (52%).

Theo báo cáo của Mastercard, kết quả nghiên cứu cho thấy các bậc phụ huynh Việt Nam nhận thức rõ rằng con mình sẽ lớn lên trong một thế giới tài chính số hóa, nơi việc không sở hữu ví vật lý hay mang theo tiền mặt sẽ trở nên phổ biến. Đáng chú ý, 73% phụ huynh dự đoán con mình có thể sẽ không bao giờ sử dụng ví vật lý hay tiền mặt. Sự thay đổi thế hệ này cũng tạo ra một khoảng cách trong hiểu biết về tài chính:

75% tin rằng con mình hiểu biết về tài chính hơn so với họ ở cùng độ tuổi.

61% không chắc rằng kiến thức tài chính của mình còn phù hợp với thế hệ của các con.

59% thừa nhận con họ biết nhiều về các phương thức thanh toán mới hơn họ.

81% mong muốn có nhiều công cụ hơn để dạy trẻ về tài chính.

Sự phát triển mạnh mẽ của ví điện tử, thanh toán di động và tài khoản ảo đang thúc đẩy các gia đình Việt Nam tìm kiếm giải pháp thông minh nhằm trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng vững chắc để thành công trong tương lai. Đây là cơ hội để các ngân hàng và tổ chức tài chính tiên phong, cung cấp các công cụ số vừa đơn giản hóa việc quản lý tài chính, vừa hỗ trợ trẻ học hỏi về tiền bạc. Phụ huynh Gen Alpha tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các tính năng như: nội dung giáo dục tài chính (73%), tính năng giúp phụ huynh kiểm soát và quản lý (58%), nội dung giả lập thực tế (52%), chuyển khoản liền mạch (49%) và trải nghiệm trò chơi hoá (29%).

Ông Sandeep Malhotra, Phó Chủ tịch Điều hành, Mảng Thanh toán Cốt lõi, Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mastercard chia sẻ: “Để thực sự kết nối với Gen Alpha và cả phụ huynh của các em, ngành tài chính thanh toán cần hiểu rõ thế hệ này muốn gì. Gen Alpha lớn lên cùng công nghệ và đã sớm biết tiết kiệm và chi tiêu một cách thông minh. Ngay từ khi còn nhỏ, các em đã quen với việc chạm để thanh toán, sử dụng ứng dụng quản lý chi tiêu thay cho tiền mặt. Tiền mặt không còn là ưu tiên của thế hệ này nữa. Bây giờ, tất cả đều ưa chuộng Chạm và Đi (Tap & Go). Điều đó gửi một thông điệp rõ ràng tới các ngân hàng và tổ chức tài chính: Gen Alpha mong đợi trải nghiệm thanh toán phù hợp với phong cách của mình - liền mạch, tinh gọn và được tích hợp ngay từ đầu. Hãy nghĩ đến ví điện tử cá nhân hóa, thanh toán trong ứng dụng mượt mà, và các công cụ bảo mật được nâng cấp liên tục để đồng hành cùng sự trưởng thành tài chính của các em.”

Phương pháp nghiên cứu Các phát hiện trong thông cáo này dựa trên nghiên cứu toàn cầu do The Harris Poll thực hiện thay mặt Mastercard, khảo sát hành vi, thái độ và sở thích của người tiêu dùng đối với các phương thức thanh toán truyền thống và hiện đại. Nghiên cứu thu thập ý kiến từ 19.302 người tiêu dùng trên năm khu vực toàn cầu, trong đó có 9.131 người tại châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm: Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành từ ngày 4 đến 20 tháng 9 năm 2024.

[1] Tuổi trung bình và trung vị của các em nhỏ thuộc Gen Alpha, được phụ huynh đại diện trong nghiên cứu này, lần lượt là 7,24 tuổi và 7 tuổi.

[2] Những con số này bao gồm cả tài khoản do chính các em và cha mẹ hoặc người giám hộ đứng tên.