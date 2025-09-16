Mastercard trở thành Đối tác Đặt tên Chính thức của Đội đua McLaren Công thức 1

Kể từ mùa giải tiếp theo, đội đua sẽ chính thức mang tên McLaren Mastercard Công thức 1 (McLaren Mastercard Formula 1 Team), mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứng khởi không chỉ cho mối quan hệ hợp tác này mà còn cho người hâm mộ đội đua trên toàn thế giới. Sự hợp tác này sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn để khán giả có thể tiếp cận hậu trường, trải nghiệm độc đáo và tận hưởng vào những đặc quyền chưa từng có.

Thực hiện cam kết ‘lấy người hâm mộ làm trung tâm’, Mastercard sẽ ra mắt ‘Team Priceless’. Đây là một sáng kiến toàn cầu dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ sắc cam Papaya xuyên suốt mùa giải. Thông qua chương trình này, những người hâm mộ được chọn sẽ có cơ hội theo sát đội đua tại một số chặng đua với nhiều hoạt động đặc biệt: từ trải nghiệm hot laps, gặp gỡ trực tiếp các tay đua, cho đến tham gia những Trải Nghiệm Vô Giá tôn vinh văn hóa bản địa của thành phố đăng cai. Thông tin chi tiết về Team Priceless và cách thức tham gia sẽ sớm được công bố.

Để khởi động mối quan hệ hợp tác này, Mastercard đã tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho người hâm mộ tại Amsterdam ngay trước thềm chặng Dutch Grand Prix. Sự kiện có sự góp mặt của tay đua McLaren Công thức 1 Lando Norris và Oscar Piastri, cùng các màn trình diễn nhạc sống và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

“Không có gì quan trọng đối với chúng tôi hơn những người hâm mộ tuyệt vời. Tôi vô cùng phấn khởi khi quan hệ hợp tác cùng Mastercard bước sang một chương mới. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đặt người hâm mộ lên hàng đầu, đưa đại gia đình Papaya trên toàn cầu đến gần đội đua hơn và mang đến những trải nghiệm thật khó quên. Mastercard không chỉ là đối tác tuyệt vời, mà còn là người đồng hành, chia sẻ chung đam mê và giá trị với chúng tôi. Việc họ trở thành đối tác đặt tên sẽ là bệ phóng hoàn hảo để McLaren tiếp tục bứt phá cả trong lẫn ngoài đường đua - và tôi nóng lòng được thấy Team Priceless chính thức ra mắt vào năm 2026", ông Zak Brown, Tổng Giám đốc (CEO) McLaren Racing, chia sẻ.

Ông Raja Rajamannar, Giám đốc Marketing & Truyền thông Toàn cầu của Mastercard, cho biết thêm: “Từ ngày đầu hợp tác, chúng tôi luôn đặt người hâm mộ làm trọng tâm, và việc trở thành Đối tác Đặt tên Chính thức của Đội đua McLaren F1 chính là bước tiến quan trọng để khẳng định cam kết đó. McLaren Racing là biểu tượng của sự đổi mới, độ chính xác và hiệu suất - những giá trị mà Mastercard luôn theo đuổi để phá vỡ mọi giới hạn và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Sự ra đời của Team Priceless chính là minh chứng, hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ vô vàn trải nghiệm đáng mong đợi trong mùa giải này và nhiều năm tới.”