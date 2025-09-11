Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp tiên phong của Mastercard dành cho giao thông công cộng tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Lãnh đạo thành phố ghi nhận tầm quan trọng của các giải pháp này như một bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thúc đẩy tài chính toàn diện và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của quốc gia.

Tại hội trường Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban, đã tiếp đón ông Timothy Murphy, Phó Chủ tịch Mastercard, cùng ông Safdar Khan, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Mastercard, và ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Mastercard trong hành trình chuyển đổi số của thành phố.

Buổi tiếp đón này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của Mastercard tại Việt Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài giữa hai bên, khẳng định những đóng góp của Mastercard trong việc mang đến những giải pháp thanh toán số thông minh, an toàn và toàn diện cho tất cả mọi người.

Mastercard không ngừng góp phần vào quá trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố trở thành một trong những địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống thanh toán mở (open-loop) trên nhiều phương tiện giao thông công cộng - từ metro, xe buýt đến xe buýt trên sông. Hệ thống này cho phép người dân sử dụng đa dạng phương thức thanh toán không tiếp xúc như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử để thanh toán trực tiếp cho các chuyến đi.

Trong năm vừa qua, Mastercard đã hợp tác chặt chẽ với Công TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) trong việc triển khai thành công giải pháp thanh toán không tiếp xúc trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào tháng 12 năm 2024. Tiếp nối thành công này, tháng 4 năm 2025, hệ thống thanh toán mở open-loop đã được áp dụng rộng rãi trên mạng lưới xe buýt của thành phố. Những sáng kiến này không chỉ giúp việc di chuyển của hàng triệu người dân trở nên thuận tiện, an toàn và toàn diện hơn mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng thanh toán số tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, không tiền mặt hàng đầu khu vực.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của Mastercard dành cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Lãnh đạo thành phố ghi nhận tầm quan trọng của các giải pháp này như một bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thúc đẩy tài chính toàn diện và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ghi nhận những đóng góp tiên phong của Mastercard trong hành trình chuyển đổi số của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông công cộng. Ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh TP HCM đang ưu tiên triển khai thanh toán không tiền mặt trên hệ thống metro, xe buýt, với mục tiêu mở rộng trong tương lai; đồng thời mong muốn Mastercard tiếp tục đồng hành để quá trình sử dụng dịch vụ diễn ra liền mạch, thuận tiện cho người dân và chính quyền.

Ông Safdar Khan, Chủ tịch Khu vực Đông Nam Á của Mastercard, cho biết: “Trong gần hai thập kỷ qua, Mastercard luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích thanh toán không tiền mặt và thanh toán số, triển khai các giải pháp thanh toán không tiếp xúc trong giao thông cũng như tăng cường khả năng tài chính và số hóa toàn diện để tất cả người dân Việt Nam đều có thể tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế số.”

Mastercard vinh dự nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Buổi gặp mặt khẳng định mối quan hệ bền chặt mà Mastercard đã xây dựng cùng thành phố trong quá trình hợp tác triển khai các giải pháp giao thông công cộng thông minh, toàn diện và bền vững. Với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ cùng Ủy ban Nhân dân thành phố và các đối tác địa phương, Mastercard cam kết mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện qua việc giúp quá trình di chuyển trở nên tiện lợi và an toàn hơn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và đóng góp vào tầm nhìn xây dựng một nền kinh tế hiện đại, toàn diện và bền vững của thành phố cũng như cả nước.”

Trong tương lai, Mastercard cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, các đối tác địa phương và hệ sinh thái rộng khắp nhằm thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số và tài chính toàn diện, qua đó mở ra nhiều cơ hội mới trong nền kinh tế số cho cả cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.