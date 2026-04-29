UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách

(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách

Là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 7 thế giới, UAE chính thức thông báo sẽ rút khỏi OPEC sau hơn 5 thập kỷ. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 1/5. UAE đồng thời rút khỏi các nghĩa vụ trong khuôn khổ liên minh OPEC+, vốn bao gồm các thành viên không thuộc OPEC do Nga dẫn đầu.

Bộ trưởng Al Mazrouei nhấn mạnh rằng đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính trị. Ông cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp vì tác động đến giá dầu và các nhà sản xuất khác, đặc biệt là các đối tác trong OPEC+, sẽ ở mức tối thiểu. Ông cũng lưu ý rằng việc đưa ra quyết định độc lập vốn nhanh hơn so với việc phải đàm phán trong một tập thể.

Việc rời khỏi OPEC được kỳ vọng sẽ mang lại cho UAE sự linh hoạt và khả năng ứng phó tốt hơn trong quản lý thị trường dầu mỏ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu sụt giảm do xung đột Mỹ-Israel và Iran. Đây cũng là một phần trong kế hoạch quốc gia hướng tới quyền tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào bất kỳ khối liên minh nào.

Trước khi xung đột nổ ra, UAE sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi eo biển Hormuz đóng cửa, sản lượng đã giảm 44%, xuống còn khoảng 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3. Công suất sản xuất tối đa hiện tại của UAE đạt 4,85 triệu thùng mỗi ngày. Khi được hỏi về khả năng nâng mức này lên 5 triệu thùng vào năm 2027, Bộ trưởng Al Mazrouei cho rằng điều đó là khả thi, song nhấn mạnh UAE sẽ hành động như một nhà sản xuất có trách nhiệm — chỉ cung cấp những gì thị trường cần, không hành động vội vàng và không làm mất cân bằng cung cầu. Ông cũng khẳng định UAE sở hữu một trong những tiêu chuẩn cường độ carbon sạch nhất thế giới.

Cùng với các nhà sản xuất dầu mỏ quan trọng khác ở Vùng Vịnh là Saudi Arabia (Arập Xêút) và Kuwait, UAE đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu từ Trung Đông, khu vực chiếm 30% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Qatar đã rời OPEC vào năm 2019, còn Bahrain và Oman dù không là thành viên OPEC nhưng cùng chung mục tiêu quản lý nguồn cung của tổ chức này

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Hội nghị đầu tiên về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Santa Marta, Colombia. Ảnh: EPA
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
Phân cảnh trong phim Bi! Đừng Sợ. Ảnh: VFDA
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là "hoàn toàn mang tính chính sách" nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.