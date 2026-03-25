UNESCO khởi động giai đoạn 3 dự án "Chúng tôi có thể"

(Ngày Nay) - Sáng ngày 24/03/2026 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GD&ĐT), Tập đoàn CJ và Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết giai đoạn 2 và khởi động Giai đoạn 3 Dự án “Chúng tôi Có Thể vì một Tương lai Kết nối” nhằm thúc đẩy các cơ hội học tập cho trẻ em gái tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ tổng kết giai đoạn 2 khởi động giai đoạn 3 có: GS.TS. Nguyễn Thị Doan Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, TS. Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, Bà Heekyung Jo Min, Trưởng bộ phận Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Tập đoàn CJ, Bà nguyễn Thị Tuyết giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, tỉnh Cao Bằng, thành phố Hồ Chí Minh, cùng các tổ chức quốc tế và trong nước.

Về phía đơn vị đăng cai tổ chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia buổi lễ có PGS. TS Nguyễn Đức Sơn Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Kiều Văn Hoan Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. PGS.TS Lê Minh Nguyệt Hiệu trưởng Trường Khoa học giáo dục Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong bối cảnh nhu cầu về kỹ năng STEAM tại Việt Nam ngày càng gia tăng, trẻ em gái vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc tham gia, đặc biệt tại các cộng đồng dân tộc thiểu số. Phụ nữ hiện chỉ chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong các lĩnh vực STEM, cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

Dự án “Chúng tôi có thể” vì một tương lai kết nối: “Từ học tập đến tiên phong thông qua giáo dục STEAM”, nhằm giải quyết các thách thức mang tính hệ thống này thông qua việc cải thiện cả môi trường chính sách và triển khai thực tiễn giáo dục STEAM gắn với bình đẳng giới tại Việt Nam. trao quyền cho nữ sinh và người học dân tộc thiểu số trở thành những người dẫn dắt trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2 (2023 - 2025) Dự án đã tiếp cận 8.313 học sinh tại 15 trường THCS, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số. Hơn 650 giáo viên được tập huấn về phương pháp giáo dục dựa trên năng lực và lồng ghép giới. 300 thủ lĩnh học đường triển khai các sáng kiến truyền thông về bình đẳng giới. Hoạt động truyền thông tiếp cận hơn 500.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ TS. Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chia sẻ: dự án “Chúng tôi có thể” là sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ trẻ em gái, học sinh dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế thông qua việc xây dựng môi trường học tập an toàn, hòa nhập và bền vững.

Bên cạnh đó TS. Vũ Minh Đức cho biết “Sau hai giai đoạn triển khai tại nhiều tỉnh thành, dự án đã mang lại những kết quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực cho giáo viên, thúc đẩy giáo dục trải nghiệm, tư vấn tâm lý học đường và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Trong thời gian tới, mong muốn nội dung về giới, bình đẳng giới được triển khai đồng bộ và hiệu quả vào đào tạo giáo viên để thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030.”

Dự án được triển khai trong 36 tháng (2026 - 2029), với sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), các cơ sở đào tạo giáo viên, chính quyền địa phương và khu vực tư nhân. Tập trung vào ba nhóm hoạt động chính: nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; mở rộng các cơ hội học tập trải nghiệm cho học sinh; và thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, cộng đồng đổi mới sáng tạo và các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Bà Heekyung Jo Min, Trưởng bộ phận Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Tập đoàn CJ, chia sẻ tại buổi lễ: Dự án We Are ABLE có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì những mục tiêu đề ra và tính liên tục của nó qua nhiều giai đoạn, mà còn vì những điều mà chính những người tham gia dự án đã làm được.Trong giai đoạn 1 và 2, dự án đã hỗ trợ các nhà trường cải thiện tỷ lệ đến lớp, nâng cao kỹ năng thuyết phục – vận động, giúp học sinh tự tin cất tiếng nói, theo đuổi việc học và định hình tương lai của chính mình.

Đồng thời bà Heekyung Jo Min nhấn mạnh: “Bước vào Giai đoạn 3, CJ tiếp tục cam kết củng cố mối quan hệ hợp tác trong dự án này, mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội học tập chất lượng, trang bị cho thanh thiếu niên Việt Nam,đặc biệt là trẻ em gái và học sinh thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số, sự tự tin, kỹ năng và cơ hội kinh tế tập trung vào lĩnh vực STEAM phù hợp với các ưu tiên giáo dục của Chính phủ Việt Nam.”

Trong ba năm tới (2026 - 2029), Giai đoạn 3 Dự án với chủ đề “Chúng tôi có thể vì một tương lai kết nối: Từ học tập đến tiên phong thông qua giáo dục STEAM” sẽ hỗ trợ học sinh, đặc biệt là nữ sinh và người học từ các cộng đồng dân tộc thiểu số, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự tự tin để theo đuổi các con đường trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, chia sẻ:“Thúc đẩy bình đẳng giới trong và thông qua giáo dục là một trong những ưu tiên cốt lõi của UNESCO. Từ năm 2019, dự án “Chúng tôi có thể” đã chứng minh hiệu quả trong việc trao quyền cho học sinh, đặc biệt là trẻ em gái và học sinh dân tộc thiểu số”.

Ông cũng cho biết thêm: “Khi các em gái có cơ hội thực chất để phát triển kỹ năng, sự tự tin và năng lực lãnh đạo cho tương lai, thông qua cả giáo dục STEAM, các em sẽ phát huy tiềm năng của mình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Thông qua dự án "Chúng tôi có thể", UNESCO vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng môi trường học tập nơi mọi học sinh đều có thể sáng tạo và dẫn dắt tương lai”.

Bạn Thanh Hoa sinh viên Trường Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ với Ngày Nay: “Em cảm thấy đây là một sự kiện rất ý nghĩa, chương trình không chỉ đem lại nhiều kiến thức mới về bình đẳng giới và giáo dục STEAM, mà còn giúp em hiểu rõ hơn vai trò của người học trong việc tự tin lên tiếng và thêm thông tin hỗ trợ công việc sau này”

Tại buổi lễ nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn được tổ chức như hoạt động đố vui về dự án Chúng tôi có thể, thảo luận cùng các khách mời, giao lưu văn nghệ với nghệ sĩ Hàn Quốc - Việt Nam và học sinh, sinh viên tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi. Trong khuôn khổ sự kiện hoạt động trưng bày các bức tranh tuyên truyền về bình đẳng giới cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực và nâng cao nhận thức trong cộng đồng.