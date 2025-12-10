UNESCO - SOVICO: Hợp tác chiến lược bước vào giai đoạn mới

(Ngày Nay) - Ở thời điểm hiện tại, quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Tập đoàn SOVICO đang bước sang một chu kỳ phát triển mới, định hình rõ hơn vai trò của một mô hình hợp tác công - tư tiên phong trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Nhìn lại gần nửa thập kỷ vừa qua, có thể thấy mối quan hệ này đã phát triển liên tục qua từng năm, được xây dựng bằng các chương trình thực chất, những cam kết dài hạn và tầm nhìn chiến lược chung của hai bên.

Tập đoàn SOVICO là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trở thành đối tác của Liên Hợp Quốc từ năm 2020. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn hợp tác có hệ thống giữa SOVICO và các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam như UNESCO, UNIDO hay UN-Habitat. Ngay từ những ngày đầu, hai phía đã xác định trọng tâm chung là thúc đẩy vai trò của phụ nữ và thanh niên, phát triển những chương trình mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa - một trong những trụ cột quan trọng của UNESCO, SOVICO đã đồng hành để hỗ trợ tầm nhìn Thành phố Sáng tạo của Hà Nội và mở rộng mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO tại Việt Nam.

Ngày 23/8/2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đại diện UNESCO Hà Nội và lãnh đạo SOVICO có buổi làm việc chuyên sâu tại trụ sở tập đoàn. Cuộc họp này không chỉ tổng kết giai đoạn đầu hợp tác mà còn đặt ra bộ khung chiến lược cho Quỹ Trách nhiệm Xã hội (CSR) mới của tập đoàn.

Nhóm tư vấn do ông Martin Rama - nguyên Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - dẫn dắt đã đề xuất mô hình quỹ CSR mang tính tiên phong, tập trung vào ba lĩnh vực then chốt: giáo dục, đổi mới sáng tạo và môi trường. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất triển khai các hoạt động thí điểm ngay trong năm 2023 với tiêu chí thực tế và hiệu quả cao. Đây được xem như bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn hợp tác mở rộng sau này.

Chính từ cuộc trao đổi năm 2023, UNESCO và SOVICO đã tìm được “điểm giao nhau” rõ ràng hơn giữa mục tiêu toàn cầu và chiến lược phát triển doanh nghiệp, đặc biệt trong các sáng kiến về Trường học Hạnh phúc, Trường học Xanh và phát triển đô thị sáng tạo.

Ngày 20/6/2024 tại TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - ông Jonathan Baker - cùng lãnh đạo các Ban Văn hóa và Giáo dục đã có buổi làm việc với Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và ban lãnh đạo SOVICO. Cuộc gặp cho thấy quan hệ đối tác đã bước sang giai đoạn gắn kết hơn về chiến lược khi hai bên cùng rà soát bốn năm hợp tác và xác định các hướng ưu tiên mới.

UNESCO ghi nhận đóng góp của SOVICO trong việc thúc đẩy sáng kiến Thành phố Sáng tạo, hỗ trợ tư vấn chiến lược CSR, và triển khai các hoạt động vì phụ nữ - thanh niên. Ngược lại, SOVICO đánh giá cao vai trò chuyên môn, tầm nhìn quốc tế và sự đồng hành chặt chẽ của UNESCO trong việc phát triển các dự án dài hạn về giáo dục, văn hóa và môi trường.

Tại cuộc họp này, bà Miki Nozawa - Trưởng Ban Giáo dục UNESCO - giới thiệu các hướng hợp tác mới, trong đó mô hình Trường học Hạnh phúc và Trường học Xanh được xem là điểm nhấn có tính lan tỏa xã hội lớn. Ông Jonathan Baker cũng bày tỏ kỳ vọng về một mối quan hệ “chiến lược, mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng” trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác trong năm 2025, với việc xác định thêm các lĩnh vực phối hợp cụ thể dựa trên những chương trình đã triển khai thành công.

Một mô hình hợp tác công – tư tiêu biểu cho phát triển bền vững

Điểm nổi bật của mối quan hệ UNESCO - SOVICO là sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn toàn cầu và năng lực triển khai thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam. Từ hỗ trợ phát triển Thành phố Sáng tạo đến xây dựng chiến lược CSR mang tính tiên phong, từ thúc đẩy giáo dục hạnh phúc đến hỗ trợ cộng đồng phụ nữ và thanh niên - tất cả cho thấy đây là một mô hình hợp tác hướng tới tác động dài hạn, không dừng lại ở các hoạt động tài trợ đơn lẻ.

Đặc biệt, sự nhất quán trong cam kết của lãnh đạo SOVICO - nhất là Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - đã tạo nên nền tảng ổn định để quan hệ hợp tác phát triển liên tục qua từng năm. Việc mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho thấy SOVICO đang tiếp cận CSR theo tinh thần “đầu tư bền vững vào tương lai”.

Từ 2020, hành trình hợp tác UNESCO - SOVICO không chỉ phản ánh một mối quan hệ đối tác công - tư được xây dựng bài bản, mà còn cho thấy mô hình liên kết giữa tổ chức quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra tác động xã hội thực chất khi được định hướng đúng.

Cuối năm 2024, tại trụ sở UNESCO, Pháp, tập đoàn SOVICO và UNESCO vừa ký và trao Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035 hiện thực hoá một số chương trình hợp tác trong Thoả thuận Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO. Chương trình trao văn kiện diễn ra trang trọng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cùng các lãnh đạo cấp cao của hai bên.Theo đó, tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, trong đó có Thủ đô sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.

Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO bày tỏ cảm ơn bà Nguyễn Thị Phương Thảo và lãnh đạo của tập đoàn SOVICO về việc tiếp tục mối quan hệ đối tác với UNESCO. Trước đó, bà Audrey Azoulay cũng nhiều lần khẳng định tập đoàn SOVICO tiên phong trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển bền vững, thông qua các mối quan hệ đối tác với các tổ chức của Liên Hợp quốc. "Chúng tôi rất phấn khởi với kết quả đạt được trong giai đoạn hợp tác vừa qua cùng Tập đoàn SOVICO. Tôi tin tưởng vào năng lực và cam kết của Tập đoàn SOVICO trong việc hỗ trợ, triển khai các sáng kiến, mục tiêu của UNESCO tại Việt Nam trong thời gian tới", Tổng giám đốc UNESCO nói.