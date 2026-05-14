Vaccine ung thư não đầu tiên cho kết quả thử nghiệm lâm sàng đầy triển vọng

(Ngày Nay) - Loại vaccine mới không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, đồng thời giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn bằng phẫu thuật kết hợp hóa-xạ trị trước đây.
Người tham gia thử nghiệm Kim Garland (bên trái) đang xem xét kết quả chụp chiếu với Bác sỹ, Tiến sỹ Tanner M. Johanns. Nguồn: Đại học Washington

Ngày 12/5, Đại học Washington (Mỹ) thông báo đã phát triển thành công một loại vaccine cá thể hóa an toàn và hiệu quả nhằm điều trị u nguyên bào thần kinh đệm - dạng ung thư não phát triển nhanh và hiện chưa có phương pháp chữa trị.

Theo thông tin công bố, ở các bệnh nhân mắc thể u nguyên bào thần kinh đệm đặc biệt ác tính, loại vaccine này không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào, đồng thời giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn bằng phẫu thuật kết hợp hóa-xạ trị trước đây.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu ghi nhận một trường hợp bệnh nhân vẫn chưa tái phát bệnh sau gần 5 năm điều trị.

Bác sỹ, Tiến sỹ Tanner M. Johanns cho biết đây là loại vaccine u nguyên bào thần kinh đệm đầu tiên, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng nền tảng vaccine ung thư ADN điều trị cá thể hóa này có thể góp phần tích cực vào quá trình chiến đấu với bệnh hiểm nghèo của người bệnh.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà sinh học thuộc Đại học Washington đã phát triển một thuật toán giúp xác định các neoantigen - các protein chỉ xuất hiện trên tế bào ung thư của từng bệnh nhân riêng biệt và có thể được hệ miễn dịch nhận diện. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của loại vaccine mới.

Khoảng 10 tuần sau khi bệnh nhân được phẫu thuật, lộ trình tiêm vaccine sẽ bắt đầu.

Bệnh nhân được tiêm 3 tuần một lần trong vòng 9 tuần đầu tiên, sau đó tiếp tục tiêm 9 tuần một lần nếu bệnh nhân thuộc diện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu.

Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng toàn bộ người tham gia, ngoại trừ một trường hợp sử dụng steroid ức chế miễn dịch, đều ghi nhận sự gia tăng hoạt động của các tế bào miễn dịch - dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đáp ứng với vaccine.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khoảng hai phần ba số bệnh nhân ghi nhận ung thư không tiến triển trong vòng 6 tháng, đồng thời, hai phần ba bệnh nhân vẫn sống sau một năm điều trị.

Trong khi đó, thông thường chỉ khoảng 40% bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm đạt được các cột mốc này.

Đáng chú ý, một phần ba số người tham gia nghiên cứu vẫn còn sống sau hai năm - tỷ lệ cao gấp đôi mức sống sót ghi nhận trước đây đối với nhóm bệnh nhân này.

Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng
