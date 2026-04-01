Vân Đồn sẽ là điểm đến hàng đầu của làn sóng dịch chuyển du lịch

(Ngày Nay) - Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các chuyến đi gần nhằm đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao, các chuyến bay nội địa, quốc tế bị cắt giảm hoặc phụ thu 200% nhiên liệu. Các điểm đến giúp du khách tiết kiệm chi phí đi lại mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn những trải nghiệm đáng giá như Vân Đồn được dự báo sẽ dẫn đầu xu thế dịch chuyển này.

Du lịch đổi hướng

Lên kế hoạch đi Châu Âu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cuối tháng 3 chị Hoài Phương (Hà Nội) lên mạng đặt vé máy bay thì “sốc toàn tập” khi các chuyến bay đều tăng giá, một vé khứ hồi nếu không quá cảnh tại các sân bay khu vực Trung Đông có giá lên tới 200 triệu đồng.

Chị Phương chuyển hướng sang Nhật Bản, Hàn Quốc thì giá vé cũng cao ngất cộng với thông tin từ giữa tháng 4/2026 nhiều chuyến bay sẽ bị cắt giảm, hành khách phải “canh” thông tin mỗi ngày mới biết được chuyến bay mình đặt có cất cánh được hay không.

Xác định đi du lịch bằng đường hàng không sẽ đối diện với nhiều rủi ro liên quan tới giá vé máy bay và lịch trình bấp bênh, chị Phương quyết định đổi hướng, tìm kiếm các điểm đến trong nước với tiêu chí: đi lại thuận tiện, không lệ thuộc vào các chuyến bay, điểm du lịch có cơ sở lưu trú tốt, 4-5 sao cùng dịch vụ du lịch đa dạng, ẩm thực phong phú, cảnh đẹp, chơi vui.

“Gia đình tôi chọn Vân Đồn cho kỳ nghỉ hè năm nay. Đã khá lâu rồi chưa trở lại vùng biển đảo hoang sơ này nên chúng tôi rất háo hức, dù lúc đầu cũng hơi lo vì sợ ít lựa chọn lưu trú chất lượng. Nhưng thật tình cờ, chúng tôi biết được ngay tại Vân Đồn mùa hè này sẽ khai trương 2 tòa căn hộ khách sạn Centara tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Khách sạn này có view trực diện biển rất đẹp, thuộc dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đặc biệt ở đây còn có các tour hấp dẫn đi khám phá các đảo nhỏ trong Vịnh Bái Tử Long nên cả nhà đều đang rất mong chờ kỳ nghỉ sắp tới...", chị Hoài Phương chia sẻ.

Không chỉ chị Phương, rất nhiều du khách cũng đang “đổi hướng” kỳ nghỉ của mình. Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy các tour đường dài đang chững lại, du khách lo ngại giá tour bị điều chỉnh do phụ phí nhiên liệu đồng thời cũng cảm thấy không thoải mái nếu bay qua các khu vực gần chiến sự. “Một lượng khách không nhỏ đã dừng đi du lịch nước ngoài và quay về thị trường nội địa. Các điểm đến có thời gian di chuyển ngắn và thuận tiện về lịch trình đang trở thành tiêu chí được ưu tiên”, chị Nguyễn Hiền, đại lý du lịch tại Hà Nội cho biết.

Dự báo, xu hướng “đi gần, đi ngắn” sẽ tiếp tục chi phối thị trường du lịch trong thời gian tới, trở thành một trong những thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng du lịch thời kỳ hậu biến động chi phí. Nắm bắt được xu hướng và khẩu vị tiêu dùng mới này sẽ mở ra cơ hội vàng cho các điểm đến nội địa trong việc đón dòng khách khổng lồ trong mùa hè này cũng như có thể nghĩ tới một tương lai xa hơn, đặc biệt là các điểm đến vốn rất nổi tiếng được du khách quốc tế yêu thích nhưng người Việt lại chưa mấy mặn mà.

Vân Đồn - điểm đến dẫn đầu làn sóng mới

Đặc khu Vân Đồn, thiên đường du lịch rừng - vịnh - đảo, viên ngọc quý còn ẩn giấu nhưng đã được du khách quốc tế đánh giá rất cao được dự báo sẽ thu hút khách nội địa trong làn sóng dịch chuyển du lịch mới. Vịnh Bái Tử Long – vùng biển của Vân Đồn vừa được Tạp chí Condé Nast Traveler của Mỹ xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á với danh xưng “Kỳ quan vịnh đá vôi” - nơi mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách toàn cầu.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, sức hút của Vịnh Bái Tử Long đến từ sự kết hợp hài hòa giữa bãi biển nhiệt đới, cảnh quan thiên nhiên phong phú, di sản cổ kính và nền văn hóa giàu bản sắc. Tạp chí này cũng đánh giá đây là khu vực còn nhiều “viên ngọc ẩn” mang lại trải nghiệm chân thực và khác biệt.

Đáng lưu ý, trong những năm gần đây Vân Đồn được đầu tư để trở thành Đặc khu thế hệ mới nên hạ tầng cơ sở và hạ tầng du lịch đã có bước đột phá lớn. Hiện du lịch tới Vân Đồn hết sức thuận tiện, du khách dễ dàng kết nối tới Vân Đồn qua đường hàng không, đường bộ và tương lai là đường sắt tốc độ cao Hà Nội- Quảng Ninh.

Tới Vân Đồn, du khách không chỉ có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái du lịch độc đáo, tìm về bản nguyên cuộc sống với thiên nhiên hoang sơ hoà quyện giữa rừng - vịnh - đảo - núi đá vôi - hang động của vịnh Bái Tử Long mà còn có những trải nghiệm đáng giá từ chuỗi tiện ích du lịch đẳng cấp: bến du thuyền quốc tế, casino, trung tâm hội nghị sang trọng, cao cấp, hệ thống rạp chiếu phim hiện đại, bể bơi vô cực view đại dương khoáng đạt…

Những trải nghiệm cao cấp này được cung cấp bởi Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư. Đây là dự án tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quy mô lớn, hiện đại bậc nhất nằm trong quần thể Khu đô thị Du lịch và Bến cảng cao cấp Ao Tiên và thương cảng Vân Đồn từ huyền tích con đường tơ lụa trứ danh.

Tọa lạc bên vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu địa thế “di sản trong tầm với” hiếm có. Đây là điểm nhấn đầu và kết thúc cho góc nhìn tổng khu Cái Rồng – trái tim của Vân Đồn, với tầm nhìn 2 mặt biển ôm trọn vịnh di sản và những trầm tích thiên nhiên được bảo tồn ngay trong lòng dự án. Từ dự án chỉ mất 3 phút để di chuyển tới Bến cảng cao cấp Ao Tiên, 7 phút đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và 10 phút tiếp cận với tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái…

Với tổng mức đầu tư trên 5.600 tỷ đồng, dự án có quy mô 5 tòa tháp, cung cấp hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch mang phong cách "Resort apartment", 1 tòa trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ cùng đa dạng tiện ích vui chơi, giải trí thời thượng.

Dự án được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu của Thái Lan, đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Đây cũng là bảo chứng cho dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ đem tới lợi nhuận ổn định, bền vững cho nhà đầu tư bởi với chất lượng dịch vụ và quản lý vận hành của Centara và hệ sinh thái du lịch đẳng cấp của Vân Đồn, khách du lịch trong và ngoài nước sẵn sàng chi thêm thời gian lưu trú tại Crystal Holidays Harbour để nâng tầm trải nghiệm phong vị thượng lưu giữa tuyệt tác thiên nhiên và văn hóa huyền sử ngàn năm. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho vùng đất di sản, tạo cú hích nâng tầm diện mạo du lịch Vân Đồn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Điều này rất quan trọng trong bối cảnh Vân Đồn đang chuyển mình thành Đặc khu thế hệ mới với kinh tế du lịch là mũi nhọn hàng đầu. Đặc khu Vân Đồn đã có Nghị quyết Phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch dịch vụ chất lượng cao, xây dựng phát triển du lịch thông minh trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số, cung cấp thông tin, quảng bá điểm đến, du lịch ảo để tăng hiệu quả quảng bá, xây dựng điểm đến du lịch.

Năm 2026, Vân Đồn đặt mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, song với xu hướng dịch chuyển của dòng khách du lịch từ quốc tế về quốc nội, từ các điểm đến đơn thuần chỉ là một kỳ nghỉ sang chuyến đi đa trải nghiệm đang diễn ra mạnh mẽ như hiện tại, con số này sẽ có tiềm năng tăng với cấp số nhân. Và khi đó, chính là cơ hội “chốt lời” cho những nhà đầu tư có tầm nhìn tiên phong khi “xuống tiền” mua sản phẩm căn hộ du lịch biển đắt giá tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án đắt giá, tiềm năng bậc nhất bên vịnh Bái Tử Long.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ chính thức hoạt động vào mùa hè 2026. Không chỉ kiến tạo một điểm đến, một cơ sở lưu trú đẳng cấp, Tập đoàn Everland còn xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách với các hải trình biển - đảo vô cùng hấp dẫn.