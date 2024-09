Vận may của bà Harris sắp kết thúc?

(Ngày Nay) - Tránh được các cuộc bầu cử sơ bộ khốc liệt, bà Harris nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu với sự ủng hộ mạnh mẽ từ đảng Dân chủ. Tuy nhiên, những thách thức mới từ chiến dịch tranh cử sôi động, tranh luận gay gắt và áp lực quốc tế đang thử thách vận may của bà.

Theo tờ Wall Street Journal ngày 3/9, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nổi lên như một ứng cử viên may mắn và đầy tiềm năng, vượt qua nhiều khó khăn mà không phải đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ khốc liệt. Sự rút lui đột ngột của Tổng thống Joe Biden khỏi cuộc đua đã đưa bà Harris lên vị trí dẫn đầu, giúp bà tránh được các cuộc đối đầu nội bộ trong đảng và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ từ các đảng viên Dân chủ. Tuy nhiên, vận may của bà có thể đang bị thử thách trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch tranh cử.

Dù sự thay đổi của cuộc đua đã đặt Phó Tổng thống Harris vào tình thế thuận lợi, nhưng bà phải đối mặt với nhiều thách thức khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn sôi động sau Ngày Quốc tế Lao động. Bà Harris sẽ tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào ngày 10/9, nơi bà sẽ phải trình bày các kế hoạch chính sách và giải thích những thay đổi trong quan điểm về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nhập cư. Với một nền kinh tế đang gặp khó khăn, bà Harris có thể phải đối mặt với sự giám sát khắt khe hơn, đặc biệt vì bà là Phó Tổng thống đương nhiệm và được xem như một đại diện cho chính quyền hiện tại.

Trong bối cảnh quốc tế, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo thêm áp lực lên bà Harris. Các đối thủ từ đảng Cộng hòa, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh Donald Trump, đã nhanh chóng tận dụng tin tức về cái chết của các con tin Mỹ-Israel để chỉ trích bà Harris và Tổng thống Biden, cho rằng chính quyền của họ đã thất bại trong việc đảm bảo an ninh cho công dân Mỹ. Dù bà Harris và Tổng thống Biden đã chỉ trích các hành động của Hamas, nhưng sự kiện này vẫn đặt bà Harris vào tình thế bị động.

Trong khi bà Harris vẫn đang giữ một lợi thế mong manh trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 47% theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal, khoảng cách này nằm trong biên độ sai số và không phải là một sự bảo đảm cho chiến thắng. Các chiến lược gia Dân chủ như Jim Manley thừa nhận rằng bà Harris đã gặp may mắn trong suốt chiến dịch, nhưng câu hỏi đặt ra là vận may đó sẽ kéo dài bao lâu.

Ông Trump, dù gặp khó khăn trong việc tìm ra chiến lược tấn công hiệu quả nhằm vào bà Harris, vẫn duy trì sức mạnh nhờ vào khả năng thu hút cử tri thông qua các vấn đề như kinh tế và nhập cư. Trong khi đó, bà Harris cũng không phải là không có điểm yếu. Những thay đổi lập trường trong các vấn đề như nhập cư đã làm bà trở thành mục tiêu chỉ trích của ông Trump, buộc Phó Tổng thống Harris đã phải lên tiếng để bảo vệ mình trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Tuy nhiên, việc bà Harris thừa nhận sự thay đổi này có thể làm giảm niềm tin của cử tri vào sự kiên định và quyết đoán của bà.

Cả bà Harris và ông Trump đều đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống sắp tới, nơi họ sẽ phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo và định hình lại chiến dịch theo hướng có lợi cho mình. Đối với ứng cử viên Harris, cuộc tranh luận là cơ hội để bà khẳng định vị thế trước một đối thủ lão luyện như ông Trump, đồng thời tránh bị dồn vào thế bị động trước các chỉ trích. Đối với cựu Tổng thống Trump, đây là lúc để ông khôi phục lại hình ảnh một người dẫn trước mạnh mẽ, thay vì chỉ tập trung vào việc hạ thấp đối thủ.

Tóm lại, vận may của bà Harris đang đứng trước thử thách lớn, và chiến dịch tranh cử của bà cần nhiều hơn là may mắn để duy trì vị thế dẫn trước. Các yếu tố như thị trường việc làm, tình hình quốc tế, và sự thay đổi quan điểm của cử tri về các vấn đề chính sách sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình kết quả cuối cùng. Dù hiện tại bà Harris có vẻ như đang chiếm ưu thế, nhưng sự bất định và những thách thức sắp tới có thể là yếu tố quan trọng quyết định liệu vận may của bà có kéo dài hay không.