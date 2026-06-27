VARS Awards 2026: Phụng sự khách hàng bằng giá trị thật

(Ngày Nay) -Chiều ngày 27/6/2026, trong khuôn khổ Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026, Lễ Vinh danh Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam – VARS Awards 2026 chính thức diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc Lễ Vinh danh, TS. Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, VARS Awards 2026 không chỉ là chương trình ghi nhận những tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, mà còn là dịp tôn vinh bản lĩnh, nỗ lực, tinh thần chuyên nghiệp và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới, đội ngũ môi giới cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tính minh bạch và vai trò đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp và thị trường.

Đánh giá cao vai trò của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong việc tập hợp, kết nối, đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới bất động sản, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và phát triển lành mạnh, lực lượng môi giới giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối cung – cầu, truyền tải thông tin chính xác và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận sản phẩm phù hợp.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng khi thành phố Cần Thơ được lựa chọn là địa phương đăng cai Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026. Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ khẳng định, sự kiện là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, giàu tiềm năng; đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng môi giới bất động sản trên cả nước với thị trường Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

VARS Awards 2026 là chương trình vinh danh thường niên nhằm ghi nhận các tổ chức, doanh nghiệp, sàn giao dịch, doanh nhân, đơn vị công nghệ và nhà môi giới có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Các danh hiệu được trao không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, uy tín thương hiệu và năng lực chuyên môn, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực cho quá trình chuyên nghiệp hóa nghề môi giới và xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.

Năm nay, VARS Awards 2026 được triển khai với nhiều nhóm hạng mục vinh danh, phản ánh toàn diện những đóng góp của các chủ thể trong hệ sinh thái môi giới bất động sản Việt Nam.

Nhóm giải Top 10 Sàn giao dịch BĐS tiêu biểu Việt Nam và Top 10 Sàn giao dịch BĐS xuất sắc Việt Nam ghi nhận các đơn vị có năng lực tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả kinh doanh nổi bật, đội ngũ môi giới chất lượng, quy trình vận hành bài bản và đóng góp tích cực vào việc nâng cao chuẩn mực dịch vụ trên thị trường. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong kết nối cung – cầu, lan tỏa thông tin minh bạch và thúc đẩy giao dịch an toàn, hiệu quả.

Nhóm giải Top 10 Thương hiệu Quốc gia ngành Môi giới BĐS Việt Nam tôn vinh những thương hiệu có uy tín, tầm ảnh hưởng và năng lực dẫn dắt trên phạm vi toàn quốc. Các thương hiệu được vinh danh không chỉ đạt thành tựu trong hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần định hình hình ảnh chuyên nghiệp của nghề môi giới, xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và thị trường.

Nhóm giải Đơn vị dẫn đầu phát triển công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ giao dịch. Đây là nhóm giải mang tinh thần của chu kỳ mới, khi công nghệ đang trở thành “hạ tầng mềm” giúp môi giới nâng cao hiệu quả làm việc, khách hàng tiếp cận thông tin thuận tiện hơn và thị trường vận hành minh bạch hơn.

Nhóm giải Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng BĐS Việt Nam vinh danh những lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn, bản lĩnh, tinh thần đổi mới và khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ, cộng đồng nghề nghiệp. Đây là những cá nhân không chỉ tạo dấu ấn trong hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần chính trực, kiên định, dấn thân và khát vọng phát triển bền vững của ngành bất động sản.

Đặc biệt, nhóm giải Top 100 Nhà Môi giới BĐS tiêu biểu Việt Nam và Top 100 Nhà Môi giới BĐS xuất sắc Việt Nam là sự ghi nhận trực tiếp đối với những cá nhân đang ngày ngày bám sát thị trường, đồng hành cùng khách hàng và góp phần tạo nên sức sống của nghề môi giới bất động sản. Trong đó, nhóm tiêu biểu nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và đóng góp tích cực cho cộng đồng nghề; nhóm xuất sắc ghi nhận kết quả hoạt động nổi bật, năng lực tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả giao dịch cao và khả năng thích ứng tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc và định hình chu kỳ phát triển mới, VARS Awards 2026 mang ý nghĩa như một dấu mốc khích lệ cộng đồng môi giới tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa quy trình hoạt động và hướng tới các giá trị phát triển dài hạn. Thông qua các nhóm giải, chương trình gửi đi thông điệp về những giá trị cốt lõi của nghề môi giới bất động sản trong chu kỳ mới: chuyên nghiệp, chính trực, minh bạch, đổi mới và phụng sự khách hàng bằng giá trị thật.

Lễ Vinh danh Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam – VARS Awards 2026 là một trong những hoạt động nổi bật của Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào nghề nghiệp, khẳng định vị thế của cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam sau 20 năm hình thành và phát triển Ngày truyền thống Nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong việc đồng hành, dẫn dắt và nâng tầm nghề môi giới, góp phần xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.