Đếm ngược trước concert tái hợp “Bản ghi nhớ” của Quả Dưa Hấu

(Ngày Nay) - Ca sĩ Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Tú Dưa đang tích cực tập luyện cho hai đêm concert “Bản ghi nhớ” diễn ra vào tối ngày 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Sự kiện do Mars Entertainment tổ chức với sự đồng hành của HASCO HOLDINGS, đánh dấu màn hội ngộ hiếm hoi của các thành viên Quả Dưa Hấu trên cùng sân khấu sau thời gian dài.

Trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, ca sĩ Tuấn Hưng lập tức bước vào giai đoạn tập luyện cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và Mr. Bott Band. Ba giọng ca với cá tính âm nhạc khác biệt đang nỗ lực tập luyện nghiêm túc để mang đến những màn trình diễn chất lượng.

Theo tiết lộ của nhạc sĩ Tú Dưa, nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm Quả Dưa Hấu như “Thì thầm mùa xuân - Chiều xuân”, “Trái tim không ngủ yên”, “Mặt trời dịu êm”, “Hè muộn”, “Get down”, “Cho tôi thêm một lần” sẽ được phối khí mới cho hai đêm diễn. Bên cạnh đó, nhóm cũng dự kiến giới thiệu ba ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác cùng nhà báo Hà Quang Minh và nghệ sĩ trẻ Tùng Sax, lần đầu được biểu diễn trực tiếp trước khán giả Thủ đô.

Ca sĩ Thuỳ Chi - một trong ba khách mời cho hai đêm diễn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn song ca “Một thời ta là thế” cùng nhạc sĩ Tú Dưa. Theo thông tin từ ekip, ngoài tiết mục này, nữ ca sĩ dự kiến sẽ mang đến màn biểu diễn solo ca khúc “Giữ lại hạnh phúc”.

Sự góp mặt của hai nữ ca sĩ Minh Tuyết và Lệ Quyên trong các màn song ca cùng Bằng Kiều và Tuấn Hưng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc sâu lắng, mượt mà nhưng không kém phần tươi trẻ của dòng nhạc xưa. Đặc biệt, các ca khúc đã tạo nên tên tuổi của Tuấn Hưng và Bằng Kiều như “Nắm lấy tay anh”, “Cơn mưa băng giá” sẽ được tái hiện trên sân khấu của “Bản ghi nhớ” với bản phối khí mới.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Tổng đạo diễn chương trình cho biết, các nghệ sĩ đều mang tâm thế hào hứng, tràn đầy năng lượng như được trở lại thời thanh xuân của một boyband. “Đó cũng là niềm vui của những người làm nghệ thuật”, anh tâm sự.

Bên cạnh phần biểu diễn, concert cũng dành thời lượng cho các nghệ sĩ giao lưu với khán giả, chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp, tình yêu và cuộc sống.