Đếm ngược trước concert tái hợp “Bản ghi nhớ” của Quả Dưa Hấu

Anh Thư In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ca sĩ Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Tú Dưa đang tích cực tập luyện cho hai đêm concert “Bản ghi nhớ” diễn ra vào tối ngày 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Sự kiện do Mars Entertainment tổ chức với sự đồng hành của HASCO HOLDINGS, đánh dấu màn hội ngộ hiếm hoi của các thành viên Quả Dưa Hấu trên cùng sân khấu sau thời gian dài.
Buổi tập riêng của Quả Dưa Hấu trước thềm concert.
Buổi tập riêng của Quả Dưa Hấu trước thềm concert.

Trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, ca sĩ Tuấn Hưng lập tức bước vào giai đoạn tập luyện cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và Mr. Bott Band. Ba giọng ca với cá tính âm nhạc khác biệt đang nỗ lực tập luyện nghiêm túc để mang đến những màn trình diễn chất lượng.

Theo tiết lộ của nhạc sĩ Tú Dưa, nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm Quả Dưa Hấu như “Thì thầm mùa xuân - Chiều xuân”, “Trái tim không ngủ yên”, “Mặt trời dịu êm”, “Hè muộn”, “Get down”, “Cho tôi thêm một lần” sẽ được phối khí mới cho hai đêm diễn. Bên cạnh đó, nhóm cũng dự kiến giới thiệu ba ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác cùng nhà báo Hà Quang Minh và nghệ sĩ trẻ Tùng Sax, lần đầu được biểu diễn trực tiếp trước khán giả Thủ đô.

Ca khúc "Mưa" được ba thành viên chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai đêm diễn.

Ca sĩ Thuỳ Chi - một trong ba khách mời cho hai đêm diễn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn song ca “Một thời ta là thế” cùng nhạc sĩ Tú Dưa. Theo thông tin từ ekip, ngoài tiết mục này, nữ ca sĩ dự kiến sẽ mang đến màn biểu diễn solo ca khúc “Giữ lại hạnh phúc”.

Đếm ngược trước concert tái hợp “Bản ghi nhớ” của Quả Dưa Hấu ảnh 1

Nữ ca sĩ Thuỳ Chi cùng Tú Dưa tập luyện cho màn song ca "Một thời ta là thế".

Sự góp mặt của hai nữ ca sĩ Minh Tuyết và Lệ Quyên trong các màn song ca cùng Bằng Kiều và Tuấn Hưng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc sâu lắng, mượt mà nhưng không kém phần tươi trẻ của dòng nhạc xưa. Đặc biệt, các ca khúc đã tạo nên tên tuổi của Tuấn Hưng và Bằng Kiều như “Nắm lấy tay anh”, “Cơn mưa băng giá” sẽ được tái hiện trên sân khấu của “Bản ghi nhớ” với bản phối khí mới.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Tổng đạo diễn chương trình cho biết, các nghệ sĩ đều mang tâm thế hào hứng, tràn đầy năng lượng như được trở lại thời thanh xuân của một boyband. “Đó cũng là niềm vui của những người làm nghệ thuật”, anh tâm sự.

Khoảnh khắc các thành viên quay video bắt trend trong giờ nghỉ tập.

Bên cạnh phần biểu diễn, concert cũng dành thời lượng cho các nghệ sĩ giao lưu với khán giả, chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp, tình yêu và cuộc sống.

Anh Thư
Quả Dưa Hấu concert Bản ghi nhớ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu
Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu
(Ngày Nay) - Ngày 10/3, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ” và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, lương thực.
Chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người
Chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người
(Ngày Nay) - Theo Bộ Y tế, thời gian qua các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người thông qua các nền tảng mạng xã hội. Những hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng của người dân.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun
(Ngày Nay) - Chiều 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về điện hạt nhân
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về điện hạt nhân
(Ngày Nay) - Ngày 10/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về năng lượng hạt nhân do Chính phủ Pháp phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức tại thủ đô Paris.
Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử
Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử
(Ngày Nay) - Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/3 cho biết thế giới vừa ghi nhận tháng 2/2026 là tháng nóng thứ 5 trong lịch sử các tháng 2, trong khi khu vực Tây Âu hứng chịu mưa lớn cực đoan và lũ lụt trên diện rộng.
Phát Đạt đề nghị di dời Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ khu vực nội đô đến vị trí mới tại Làng Đại học Thủ Đức.
Trước đề nghị di dời ĐH Bách Khoa, Phát Đạt làm nhiều dự án BT mãi chưa xong
(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vào cuối tháng 1/2026 có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị xem xét các bước để di dời Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ khu vực nội đô đến vị trí mới tại Làng Đại học Thủ Đức.