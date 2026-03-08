Tùng Dương thử sức với remix, chinh phục khán giả trẻ tại Her Concert

(Ngày Nay) - Tối 7/3, đêm nhạc Her Concert diễn ra tại Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật. Trong đó, phần trình diễn của ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi mang đến loạt bản hit được làm mới, tạo nhiều bất ngờ cho khán giả. 
Tùng Dương thử sức với remix, chinh phục khán giả trẻ tại Her Concert

Là nghệ sĩ mở màn chương trình, Tùng Dương xuất hiện trên không trung và trình diễn hai ca khúc “Mang thai” và “Cánh chim phượng hoàng”, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Khi không khí còn đang sôi động, nam ca sĩ tiếp tục mang đến bản hit “Tái sinh” với bản phối hoàn toàn mới. Nhịp điệu trẻ trung, dồn dập khiến nhiều khán giả tại khán đài đứng dậy cổ vũ, hòa nhịp cùng giai điệu của ca khúc.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, Tùng Dương còn thử sức với các bản cover đang lan truyền trên mạng xã hội như “E là không thể”, “Thiệp hồng sai tên”… Qua chất giọng dày và nội lực, các ca khúc được khoác lên màu sắc mới nhưng vẫn giữ được cảm xúc trầm buồn vốn có.

Điểm nhấn bất ngờ trong phần trình diễn của Tùng Dương là bản remix ca khúc “Ngày chưa giông bão”. Khi phần nhạc vang lên, nam ca sĩ hướng về khán giả và nói: “Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix”. Cả khán trường lập tức trở nên sôi động, nhiều khán giả hô vang tên anh và hòa theo nhịp nhạc. Dù đã nhiều lần được biểu diễn trước đó, ca khúc vẫn tạo cảm giác mới mẻ nhờ bản phối khác lạ.

Ngoài các tiết mục solo, Tùng Dương còn kết hợp với Bùi Công Nam và Quốc Thiên trong những màn song ca như “You Raise Me Up” hay liên khúc “Giấc mơ của mẹ - Mẹ yêu con”. Những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc trở thành phần kết trọn vẹn cho màn trình diễn của nam ca sĩ tại Her Concert.

Qua những gì thể hiện trong đêm nhạc, Tùng Dương cho thấy sự chuyển mình rõ nét từ cách chọn bài đến phong cách trình diễn. Nam ca sĩ vẫn giữ nền tảng nghệ thuật đã làm nên tên tuổi, nhưng sẵn sàng làm mới bản thân để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Trong các bản phối mới, hình ảnh Tùng Dương trở nên năng lượng, sôi động hơn, khác với hình dung trước đây về một “divo” thường thể hiện kỹ thuật qua những nhạc phẩm giàu cá tính.

Chia sẻ về sự thay đổi này, Tùng Dương cho biết anh không cho rằng mình đánh mất bản sắc mà chỉ đang mở rộng cách tiếp cận âm nhạc. Nếu trước đây anh bước lên sân khấu với tâm thế chinh phục, muốn thể hiện những ca khúc khó để gây ấn tượng, thì hiện tại điều khiến anh hứng thú hơn là kết nối cảm xúc với khán giả trẻ. Khi nhìn thấy khán giả Gen Z hòa nhịp cùng âm nhạc dưới khán đài, nam ca sĩ cảm nhận được nguồn năng lượng mới và thêm động lực để tiếp tục làm mới các phần trình diễn.

Bên cạnh Tùng Dương, Her Concert tối 7/3 còn có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Quân A.P, Bùi Trường Linh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, trẻ trung, đồng thời tôn vinh phụ nữ - đúng với tinh thần của chương trình.

