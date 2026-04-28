Vì sao Sun Group đầu tư sân bay Phan Thiết?

(Ngày Nay) - Sự kiện khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết vào những ngày tháng 4 lịch sử không chỉ là dấu mốc hạ tầng quan trọng của thủ phủ du lịch Nam Trung Bộ. Với giới quan sát, đây là câu trả lời đanh thép cho chiến lược bền bỉ của Sun Group: Gác lợi ích trước mắt, đánh thức những vùng đất tiềm năng và hoàn thiện khát vọng đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Một siêu dự án hạ tầng giao thông chiến lược quốc gia thường mất bao lâu để đưa bản vẽ ra thực địa? Tại sân bay dân dụng Phan Thiết, một kỷ lục vừa được thiết lập: chỉ vỏn vẹn 5 tháng kể từ thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025 đến khi chính thức phê duyệt nhà đầu tư vào ngày 4/3/2026, mọi thủ tục đã được hoàn tất một cách thần tốc để tiến tới khởi công dự án. Sun Group cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian kỉ lục: 2 năm.

Đằng sau dấu mốc “5 tháng” phá vỡ mọi tiền lệ này, cùng với tâm huyết, tầm vóc nhà đầu tư là sức mạnh cộng hưởng từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và nhà đầu tư. Hơn cả một công trình, đây chính là “cú hích” đột phá hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về việc phát huy tối đa vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân trong công cuộc phát triển đất nước.

Trăn trở với tiềm năng Mũi Né

Cảng hàng không Phan Thiết đã được quy hoạch và đưa vào nghiên cứu từ năm 2014. Trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm, dự án này từng rơi vào cảnh đình trệ, tưởng chừng như một bài toán không có lời giải. Với tầm nhìn nhà phát triển du lịch hàng đầu, Sun Group đã dành nhiều năm nghiên cứu, quan trắc và đánh giá kỹ lưỡng địa lý, tiềm năng du lịch cũng như dư địa phát triển của vùng đất này.

Phan Thiết - Mũi Né vốn được mệnh danh là thủ phủ du lịch, sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất của khu vực Nam Trung Bộ. Sau sắp xếp hành chính, Phan Thiết trở thành điểm đến thuộc Lâm Đồng, tạo ra một dư địa phát triển kinh tế vùng rộng lớn chưa từng có. Tuy nhiên, để đánh thức những “mỏ vàng” tiềm năng này, Lâm Đồng cần phải sở hữu một hạ tầng kết nối hàng không thực sự đẳng cấp. Tốc độ triển khai dự án chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuẩn bị kỹ càng và tầm nhìn đi trước đón đầu.

Chia sẻ về tâm huyết này, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group khẳng định, Cảng hàng không Phan Thiết không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là mảnh ghép khởi đầu cho hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không quy mô lớn mà Sun Group định hướng kiến tạo, góp phần hình thành không gian phát triển mới, nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho toàn khu vực.

“Với kinh nghiệm từ Vân Đồn và Phú Quốc, chúng tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với người dân địa phương, đối với tỉnh Lâm Đồng, cũng như với định hướng phát triển du lịch của đất nước”, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết.

Bài toán lợi nhuận và trách nhiệm phụng sự quốc gia

Đầu tư vào hạ tầng hàng không vốn được coi là “cuộc chơi” đường dài rủi ro. Nếu chỉ nhìn vào các con số tài chính ngắn hạn, có lẽ không doanh nghiệp tư nhân nào dám dấn thân vào lĩnh vực vốn từng được coi là “độc quyền” của khu vực nhà nước.

Đánh giá về chiến lược này, nhiều chuyên gia cho rằng, việc Sun Group đầu tư vào các sân bay như Vân Đồn, Phú Quốc hay Phan Thiết cho thấy một tư duy quản trị tiến vượt. Nhà đầu tư không chờ hạ tầng có sẵn để khai thác, mà tự tạo ra hạ tầng để dẫn dắt dòng khách. Đây là kiểu đầu tư tạo động lực, chấp nhận rủi ro ngắn hạn để đổi lấy sự phát triển bền vững cho cả một vùng kinh tế.

Với Sun Group, đầu tư sân bay Phan Thiết trước hết là thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây là mô hình sân bay lưỡng dụng tiêu biểu, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cao nhất không phải là thu phí hạ tầng, mà là tạo ra một “đòn bẩy” khổng lồ để thúc đẩy logistics, phát triển du lịch, tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân. Đó chính là cách Sun Group hiện thực hóa triết lý “làm đẹp những vùng đất” từng làm nên thành công cho ông lớn này ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh...

Hoàn thiện hệ sinh thái và khát vọng chinh phục bầu trời

Sân bay Phan Thiết là “mảnh ghép” thứ ba trong bản đồ sân bay của Sun Group trên toàn quốc. Đây không phải là một công trình đơn lẻ, mà là mắt xích quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái “Du lịch – Nghỉ dưỡng – Hàng không” quy mô lớn.

Chiến lược này nhằm tạo ra một chu trình trải nghiệm khép kín. Với sự kết hợp giữa các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA), Sun Group đang xây dựng một “con đường tơ lụa’ trên không nối thẳng các thị trường trọng điểm quốc tế đến với những bờ biển khắp Việt Nam.

Tại lễ khởi công Cảng HKQT Phan Thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và vai trò của nhà đầu tư: “Việc triển khai xây dựng công trình phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn của ngành hàng không quốc tế... Không được thỏa hiệp về chất lượng và an toàn vì bất kỳ lý do nào”. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị địa phương nghiên cứu quy hoạch không gian phát triển đô thị, logistics xung quanh cảng hàng không để phát huy tối đa lợi thế của dự án. Đây cũng là động lực để Sun Group sẵn sàng cho hành trình tạo nên kỳ tích mới tại thiên đường nghỉ dưỡng Nam Trung Bộ.

Khi đường băng chính thức vươn dài vào năm 2027, Phan Thiết sẽ không còn là một “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Du khách ba miền sẽ đổ về đây, khách du lịch khắp thế giới cũng sẽ đến Phan Thiết. Bằng việc đầu tư vào hạ tầng không vì lợi nhuận trước mắt, Sun Group đang xây dựng một bệ phóng để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh, đúng với khát vọng nhà phát triển này đã đặt ra, đó là nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.