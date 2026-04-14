Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Không ngừng đổi mới, quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ

(Ngày Nay) - Ngày 12/4, Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ và trao thẻ hội viên.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Lê Thị Tuyết Hà, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Ông Trần Quang Việt, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Cử nhân quản trị Đông Y, Thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc Nguyễn Phúc Hưng - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Nam, Chủ tịch HĐKH về Văn hóa cộng đồng phía Nam.

Tại buổi lễ, Viện đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh quan trọng, gồm: Chủ tịch Hội đồng Khoa học về Văn hóa Phật giáo khu vực phía Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học về Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Nam.

Theo đó, Đại đức Thích Thanh Toàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học về Văn hóa Phật giáo khu vực phía Nam; Các Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học về Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Nam là: Huỳnh Thị Thân, Trần Thị Ngọc Linh, Phạm Ngọc Tuân, Trần Hữu Thọ. Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Nam cho bà Phan Thị Mỹ Nương.

Các quyết định bổ nhiệm nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa, đặc biệt là văn hóa Phật giáo, cũng như đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực phía Nam.

Dịp này, Viện cũng đã tiến hành trao thẻ hội viên cho 23 cá nhân đủ điều kiện, ghi nhận sự tham gia và đóng góp vào các hoạt động của Viện trong thời gian tới.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự quan tâm của Viện đối với công tác tổ chức cán bộ, góp phần củng cố và phát triển hệ thống hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.