Thủ tướng làm việc với Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng về Công nghiệp quốc phòng

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng

Chiều 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công nghiệp quốc phòng.

Dự buổi làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp, Tài chính; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Bộ Quốc phòng và Tổng cục về phát triển công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Phân tích bối cảnh, tình hình, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển công nghiệp quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Công nghiệp quốc phòng Quân ủy Trung ương khoa học kỹ thuật

