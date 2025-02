Việt Nam-Australia mở ra các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng

Ngày 14/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Đoàn biên tập viên cao cấp của các hãng thông tấn, báo chí Australia do bà Renee Deschamps, Đại biện Đại sứ quán Australia tại Hà Nội dẫn đầu, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam theo Chương trình Biên tập viên cao cấp (Senior Editor Program) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tổ chức.

Tham dự buổi tiếp về phía đoàn có các biên tập viên cao cấp của các hãng như The Sydney Morning Herald, ABC, The Australian, The Conversation, The Australian Financial Review…

Tại buổi tiếp, Đại biện Renee Deschamp cảm ơn Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định chuyến thăm là cơ hội quý báu để đoàn công tác được tìm hiểu và trao đổi sâu sắc với các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, định hướng phát triển của Việt Nam nói riêng và với Australia trong thời gian tới cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam coi Australia là đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực; khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024) đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực mới giàu tiềm năng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Kể từ khi hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp. Hai nước chia sẻ tầm nhìn, quan điểm tương đồng đối với nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu; hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân được triển khai thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Nổi bật gần đây là việc hai nước tiến hành Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 và Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng lần thứ nhất (tháng 10/2024). Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD; Australia tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư quan trọng của Việt Nam với 660 dự án trị giá 2,05 tỷ USD.

Hai nước tích cực triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES), hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ trong năm 2025 và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo là lĩnh vực truyền thống và còn nhiều tiềm năng khai thác của hai nước; cho biết hiện có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia, mong muốn chính quyền Australia xem xét các hình thức nới lỏng quy định về thị thực để tạo điều kiện cho nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội đến Australia học tập.

Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận việc thành lập Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Chính sách Australia-Việt Nam tại Đại học RMIT Melbourne là điểm sáng, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương.

Thứ trưởng cũng thông tin cho đoàn về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Australia với hơn 350.000 người có những đóng góp tích cực về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa cho sở tại và đóng góp, vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Australia.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Australia là một trong những nhà cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, khẳng định các dự án ODA của Australia đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững (SGDs), trong đó nổi bật nhất là các dự án cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo và vận chuyển nhân lực, thiết bị cho bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Nam Sudan.

Các biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn, báo chí Australia bày tỏ vui mừng được tham gia Chương trình Biên tập viên cao cấp lần đầu tiên tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp đất nước, con người, sự phát triển năng động và những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam thời gian qua.

Các biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn, báo chí Australia mong muốn chuyến công tác này sẽ góp phần đề xuất các biện pháp để các cơ quan hữu quan hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân, quốc phòng, an ninh và hợp tác biển...

Trong không khí tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi, đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở ra các cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như hợp tác lao động, logistics, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã mời các cơ quan báo chí lớn của Australia cử phóng viên vào tham dự và đưa tin các sự kiện lớn của Việt Nam trong năm 2025 như Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam...