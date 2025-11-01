Việt Nam công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh

(Ngày Nay) - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam.

Báo cáo đã tổng kết tiến trình thực hiện các mục tiêu của Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh kể từ Hội nghị Thế giới lần thứ Tư về Phụ nữ năm 1995, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình ba thập kỷ nỗ lực vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, thể hiện rõ cam kết chính trị nhất quán của Việt Nam đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Trong ba thập kỷ qua, đặc biệt là giai đoạn 2019 – 2023, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Việt Nam luôn coi bình đẳng giới là nền tảng của tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” được lồng ghép xuyên suốt trong chiến lược, chính sách, pháp luật và chương trình phát triển quốc gia.

Các chương trình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới; Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách đã được triển khai trên toàn quốc, với sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở mọi cấp. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả về bình đẳng giới được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây, hệ thống pháp lý và chính sách về giới được hoàn thiện toàn diện hơn, với những bước tiến mạnh mẽ trong việc bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới. Các văn bản pháp lý quan trọng như Bộ luật Lao động 2019, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, cùng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030 đặt ra nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và đã tạo khuôn khổ vững chắc để nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Từ nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong thực tiễn — thể hiện qua sự tiến bộ rõ rệt trên các chỉ số quốc tế và các thành tựu trong nước. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ từ cam kết chính trị thành hành động cụ thể.

Năm 2024 Việt Nam xếp thứ 72/146 quốc gia trong Chỉ số Bình đẳng giới toàn cầu tăng 11 bậc so với năm 2022. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,26%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương; phụ nữ chiếm 46,8% lực lượng lao động toàn quốc, trong đó tỷ lệ lao động nữ tham gia lực lượng lao động đạt 62,4%. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 28,2%, và khoảng cách giới trong giáo dục cơ bản được thu hẹp. Hệ thống chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ di cư được tăng cường, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới được mở rộng và cải thiện đáng kể.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Việt Nam vẫn đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức như định kiến giới còn tồn tại, dữ liệu thống kê tách biệt giới chưa đầy đủ, tình trạng già hóa dân số, cũng như tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh - những yếu tố ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Báo cáo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định: “Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, đặt phụ nữ và trẻ em ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường hệ thống quản lý nhà nước và lồng ghép giới trong mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ”.

Hội nghị công bố Báo cáo hôm nay là sự tiếp nối của Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 9 năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hội nghị Thế giới lần thứ Tư về Phụ nữ với hơn 100 quốc gia tham gia. Tại cuộc họp, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Cũng tại Hội nghị, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh: “UN Women cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và các đối tác phát triển để biến những cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam thành những kết quả cụ thể cho phụ nữ và trẻ em gái — ở mọi tỉnh thành, mọi cộng đồng và mọi gia đình”.

Báo cáo quốc gia 30 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng một xã hội Việt Nam công bằng, bao trùm và bền vững - nơi phụ nữ và nam giới có cơ hội bình đẳng để phát huy tối đa tiềm năng của mình, cùng đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.