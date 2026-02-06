Việt Nam - Trung Quốc phối hợp mở "luồng xanh" cho xe cứu thương

(Ngày Nay) - Thông qua việc tạo điều kiện thông thoáng và mở "luồng xanh" nhằm phát triển kinh tế, y tế và du lịch; tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Ngày 5/2, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở "luồng xanh" cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm và mục đích nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần quốc tế cao cả.

Khoảng 16 giờ 20 phút, ngày 5/2, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở "luồng xanh" cho xe cứu thương mang biển kiểm soát 15N-049.80 đưa nam công dân Trung Quốc tên Zhang Huizhong (sinh năm 1963, Số hộ chiếu: EF0212311) bị nhồi máu não, xuất cảnh sang Trung Quốc điều trị.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở "luồng xanh" cho xe cứu thương biển kiểm soát 14A-022.01 đưa 1 nam công dân Trung Quốc sinh năm 1985 bị đột quỵ não xuất cảnh sang Trung Quốc để chữa bệnh.

Dịp cuối năm 2025, phía Việt Nam cũng liên tiếp mở "luồng xanh" để xe cứu thương đưa công dân Trung Quốc bị bệnh về quê vì mục đích nhân đạo trong tình hình cần cứu chữa khẩn cấp đối với các bệnh nhân giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, y tế giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Thông qua việc tạo điều kiện thông thoáng và mở "luồng xanh" nhằm phát triển kinh tế, y tế và du lịch; tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực và là sự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước nói chung và của hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) nói riêng.