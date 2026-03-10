Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 18.909 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 18.434 tỷ đồng lên 18.909 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC16/KDBH.

Việc tiếp tục bổ sung nguồn lực tài chính được xem là bước đi nhằm củng cố năng lực hoạt động và thể hiện cam kết đầu tư lâu dài, bền vững của Tập đoàn Sun Life tại thị trường Việt Nam. Theo bà Tan Lay Hoon, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, phần vốn tăng thêm sẽ được doanh nghiệp ưu tiên đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Thông qua đó, công ty hướng tới việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm và tài chính thuận tiện, đơn giản và hiệu quả hơn cho người dùng.

Trong năm 2025, Sun Life Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm hưu trí tự nguyện, với tổng tài sản quản lý của Quỹ Hưu trí Tự nguyện vượt 4.483 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty cũng mở rộng danh mục sản phẩm khi ra mắt 7 sản phẩm mới, gồm các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung như SUN - Vì Nhà Mình, SUN - Khí Chất; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ SUN - Vững Hành Trình; cùng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe thế hệ mới như Sống Chất 2.0, Sống An 2.0, Sống Vững và Sống Chắc. Những sản phẩm này ra đời với mong muốn hỗ trợ khách hàng chủ động xây dựng nền tảng tài chính ổn định và tăng cường khả năng bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.

Song song với hoạt động kinh doanh, Sun Life Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã chi trả hơn 608 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, đồng thời đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và bão lũ.