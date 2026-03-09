Quỹ Kiến tạo Ước mơ hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cải tạo hai điểm trường mầm non vùng cao Điện Biên

(Ngày Nay) - Sáng 9/3, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (Dream Maker Foundation) do VNG bảo trợ đã tiến hành trao tặng công trình cải tạo, nâng cấp hai điểm trường mầm non Phà Só A và Huổi Hịa thuộc Trường Mầm non Xa Dung (xã Xa Dung, Điện Biên), với tổng nguồn hỗ trợ lên tới hơn 1,53 tỷ đồng.

Thông qua chương trình, 79 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc sinh sống tại khu vực vùng cao của xã Xa Dung, đã có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định hơn. Trước khi được hỗ trợ, khu bếp ăn tại hai điểm trường đều xuống cấp nghiêm trọng, buộc giáo viên phải sử dụng bếp tạm để chuẩn bị bữa ăn cho các em mỗi ngày.

Ngoài ra, nhiều hạng mục thiết yếu cho việc dạy và học cũng được cải tạo hoặc xây mới, bao gồm phòng học mới, nhà vệ sinh, nước sạch, nhà công vụ cho giáo viên cùng nhiều trang thiết bị học tập và sinh hoạt cho nhà trường.

Chia sẻ tại lễ trao tặng Công trình Điểm trường sáng nay, 9/3, Bà Quàng Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xa Dung cho biết, năm học 2025-2026, nhà trường có 8 điểm trường, trong đó có 7 điểm trường lẻ với tổng cộng 15 lớp học. Việc xây dựng mới các hạng mục thiết yếu sẽ giúp cải thiện đáng kể điều kiện dạy và học của 79 em học sinh, đồng thời giúp giáo viên của trường yên tâm công tác tại địa phương.

Là cô giáo đã gắn bó với điểm trường Huổi Hịa 4 năm, cô Lường Thị Minh, sinh năm 1999, quê ở xã Pu Nhi, Điện Biên xúc động nói: “Tụi em yêu trẻ con, bám bản, bám trường dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Ngoài nụ cười của các con, chính những sự quan tâm động viên của Quỹ và các anh chị là nguồn động lực vô cùng to lớn với các em, để thêm niềm tin vào công việc mình chọn”. Do địa bàn xa xôi, đi lại khó khăn, cô Minh chỉ có thể về nhà thăm con và gia đình vào mỗi cuối tuần. Phần lớn thời gian cô sinh hoạt và làm việc tại trường, trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn và xuống cấp.

Bên cạnh việc cải thiện cơ sở vật chất cho thầy và trò, Quỹ DMF cũng tài trợ nhiều thiết bị phục vụ học tập, vui chơi và sinh hoạt cho học sinh. Các hạng mục được hỗ trợ bao gồm bàn ghế học sinh, đồ dùng lớp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khu vui chơi với xích đu và cầu trượt, giường lưới và giường tầng cho trẻ; cùng các thiết bị phục vụ sinh hoạt như tủ đông, bình nóng lạnh và nồi cơm công nghiệp. Tổng giá trị trang thiết bị được tài trợ khoảng 170 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Xa Dung nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Quỹ Kiến tạo ước mơ là nguồn động viên rất lớn đối với chính quyền và người dân địa phương. “Chúng tôi rất xúc động và trân trọng tình cảm của đoàn khi đã vượt hơn 2.000km để đến với bà con xã Xa Dung. Sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ DMF đã góp phần giúp các điểm trường từng bước cải thiện điều kiện học tập cho cả cô và trò vùng cao”.

“Trong quá trình khảo sát tại Xa Dung, chúng tôi nhận thấy khó khăn của các điểm trường vùng cao không chỉ nằm ở phòng học mà còn ở toàn bộ không gian sinh hoạt của cô và trò. Vì vậy, thay vì hỗ trợ từng hạng mục riêng lẻ, Quỹ lựa chọn cách tiếp cận tổng thể hơn, từ lớp học, bếp ăn đến nơi ở của giáo viên. Chúng tôi hy vọng khi những điều kiện cơ bản được cải thiện, các em nhỏ sẽ có môi trường học tập ổn định hơn và các thầy cô có thêm động lực để tiếp tục bám trẻ, bám trường”, bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Quỹ DMF chia sẻ.

Trong thời gian tới, Quỹ DMF dự kiến sẽ tiếp tục khảo sát thêm hai điểm trường khó khăn khác tại xã Xa Dung nhằm đánh giá nhu cầu hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học trong khu vực.

“Mong muốn của Quỹ là có thể nhân rộng việc cải tạo điểm trường tại nhiều địa bàn khó khăn hơn nữa, giúp từng bước cải thiện chất lượng giáo dục lâu dài tại các địa phương”, bà Trương Cẩm Thanh cho biết.

Xã Xa Dung là một xã vùng cao, vùng quê cách mạng thuộc tỉnh Điện Biên, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái và Kinh sinh sống. Hiện xã có 42 bản với 1.755 hộ, trong đó 955 hộ nghèo và 241 hộ cận nghèo. Trong đợt mưa lũ hồi tháng 8/2025, xã Xa Dung cũng là 1 trong 3 xã vùng cao của tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, sạt lở kéo dài.

Trước Điện Biên, Quỹ DMF đã triển khai nhiều chương trình tái thiết trường học sau thiên tai tại Đắk Lắk, Gia Lai và Huế, với tổng kinh phí lên tới hơn 3,2 tỷ đồng. Từ những lớp học được cải thiện, những bếp ăn được xây mới hay nơi ở ổn định hơn cho giáo viên, Quỹ Kiến tạo Ước mơ kỳ vọng từng bước tạo thêm nền tảng để việc học của trẻ em vùng cao được duy trì bền bỉ hơn qua từng năm học.

Quỹ DMF là Quỹ xã hội được bảo trợ bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ và an sinh xã hội, với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng yếu thế thông qua các chương trình hành động mang tính bền vững và dài hạn.