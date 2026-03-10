Hội nghị Năng lượng Kiến tạo Đổi thay: GE Vernova thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng ngày 10/3/2026, GE Vernova đã tổ chức Hội nghị Năng lượng Kiến tạo Đổi thay tại Hà Nội, quy tụ hơn 400 đại biểu cấp cao từ chính phủ, các công ty điện lực quốc gia, các nhà cung cấp và các đối tác trong hệ sinh thái năng lượng tại Việt Nam và châu Á. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một nền tảng đối thoại tư duy chiến lược về năng lượng được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị có ông Scott Strazik - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GE Vernova, với sự tham dự của Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng. Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn triển khai Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh (PDP8R).

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đáp ứng nhu cầu điện đang không ngừng tăng nhanh, song hành với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững dài hạn.

Ông Scott Strazik - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu của GE Vernova bày tỏ niềm tự hào khi đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mang tính quyết định của đất nước. Ông khẳng định các khoản đầu tư cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4 - nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam và hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều HVDC sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng, phát triển kỹ năng và năng lực công nghiệp trong nước. Đồng thời, những đóng góp của GE Vernova là nền tảng để cung cấp năng lượng cho các nước châu Á và xa hơn nữa.

Với chủ đề “Thúc đẩy Việt Nam thực hiện hoá tầm nhìn”, hội nghị nhấn mạnh vai trò của ngành điện Việt Nam trong bức tranh toàn cảnh về tương lai năng lượng châu Á. Các phiên thảo luận tập trung vào giai đoạn triển khai kế tiếp của PDP8R, bao gồm tăng cường năng lực trong nước, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng và nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện, nhằm thích ứng với cơ cấu nguồn ngày càng đa dạng.

Tại sự kiện, GE Vernova công bố loạt cột mốc quan trọng trong hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 của PV Power với tổng công suất 1,6 GW, đánh dấu nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tuabin khí HA và vận hành bằng LNG. Tiếp nối dự án này, các công nghệ của GE Vernova tiếp tục được lựa chọn cho nhiều dự án điện khí LNG lớn như Quỳnh Lập, Hải Phòng và Quảng Trạch II, mỗi dự án có quy mô công suất khoảng 1,6 GW, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ than sang khí.

Bên cạnh đó, GE Vernova công bố kế hoạch đầu tư khoảng 200 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị truyền tải điện cao áp một chiều HDVC tại Hải Phòng. Dự án được dự kiến đưa vào vận hành vào năm 2028 nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao tại châu Á. Đồng thời, GE Vernova ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm nghiên cứu triển khai công nghệ truyền tải điện HVDC phục vụ phát triển hạ tầng điện trong tương lai.