Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng sử dụng tua-bin khí và máy phát điện của GE Vernova

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) và GE Vernova (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết thỏa thuận lựa chọn công nghệ nhằm cung cấp các tua-bin khí và máy phát điện tiên tiến hàng đầu thế giới cho dự án nhà máy điện LNG Hải Phòng của VinEnergo. 
Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng sử dụng tua-bin khí và máy phát điện của GE Vernova

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển Nhà máy điện LNG VinEnergo Hải Phòng trở thành nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh.

Lễ ký kết giữa VinEnergo và GE Vernova diễn ra trong khuôn khổ sự kiện The Energy of Change Summit 2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng hơn 400 tổ chức uy tín trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. Thỏa thuận này là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng và đưa Nhà máy điện LNG Hải Phòng vào vận hành vào cuối năm 2030.

Là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ năng lượng với hơn 100 năm kinh nghiệm và bề dày thành tích trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và vận hành, GE Vernova đã được VinEnergo lựa chọn để cung cấp các thiết bị cốt lõi cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng. Theo thỏa thuận, GE Vernova sẽ cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 trong Giai đoạn I (công suất 1.600 MW), nhằm bảo đảm nhà máy có thể bắt đầu vận hành vào cuối năm 2030.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết: “Việc hợp tác với GE Vernova - nhà cung cấp hàng đầu thế giới - để triển khai các công nghệ tiên tiến nhất không chỉ giúp bảo đảm hiệu quả vận hành tối ưu cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng, mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong vai trò tiên phong giảm phát thải và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và năng lượng xanh bền vững.”

Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng điện khí, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, GE Vernova chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự khi VinEnergo và Vingroup đã tin tưởng giao cho GE Vernova vai trò trung tâm trong dự án quan trọng này. Thông qua việc triển khai tua-bin khí 9HA.02 và máy phát điện H78, chúng tôi mang đến các công nghệ tiên tiến giúp giảm phát thải, đạt hiệu suất hàng đầu trong ngành và bảo đảm khả năng phát điện quy mô lớn, đáng tin cậy. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các giải pháp năng lượng bền vững và việc hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang nền năng lượng bền vững hơn.”

Công nghệ tua-bin khí GE Vernova 9HA.02 có hiệu suất rất cao, với khả năng khởi động nhanh và điều chỉnh tải linh hoạt, cho phép đáp ứng hiệu quả nhu cầu điện năng biến động liên tục. Với nhiệt độ buồng đốt vượt quá 1.400 độ C, hệ thống này giúp nâng cao đáng kể hiệu suất phát điện. Đáng chú ý, tua-bin 9HA.02 có khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có thể đốt hydrogen với tỷ lệ lên tới 50% theo thể tích, cùng lộ trình hướng tới 100% hydrogen trong tương lai, qua đó thể hiện rõ sự phù hợp với các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững.

Với việc chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VinEnergo và GE Vernova, dự án Nhà máy điện LNG Hải Phòng - do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo phát triển - dự kiến sẽ đi vào vận hành theo đúng kế hoạch vào cuối năm 2030 và trở thành một trong những nhà máy phát điện sử dụng LNG hàng đầu thế giới.

LNG VinEnergo GE Vernova VinGroup kinh tế xanh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu
Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu
(Ngày Nay) - Ngày 10/3, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ” và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, lương thực.
Chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người
Chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người
(Ngày Nay) - Theo Bộ Y tế, thời gian qua các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người thông qua các nền tảng mạng xã hội. Những hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng của người dân.
Thiếu NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ thể hiện Hòn vọng phu như thế nào là điều khán giả trông chờ ở NSƯT Thanh Thanh Tâm trong đêm "Cải lương tâm sử" ở vai trò diễn viên lẫn dàn dựng chương trình
NSƯT Thanh Thanh Tâm tái ngộ khán giả sau 14 năm xa xứ
(Ngày Nay) - Vào 28/3 tới đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ tái ngộ khán giả quê nhà tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM) bằng đêm diễn “Tự tình quê hương - Cải lương tâm sử”.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun
(Ngày Nay) - Chiều 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về điện hạt nhân
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về điện hạt nhân
(Ngày Nay) - Ngày 10/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về năng lượng hạt nhân do Chính phủ Pháp phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức tại thủ đô Paris.
Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử
Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử
(Ngày Nay) - Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/3 cho biết thế giới vừa ghi nhận tháng 2/2026 là tháng nóng thứ 5 trong lịch sử các tháng 2, trong khi khu vực Tây Âu hứng chịu mưa lớn cực đoan và lũ lụt trên diện rộng.
Phát Đạt đề nghị di dời Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ khu vực nội đô đến vị trí mới tại Làng Đại học Thủ Đức.
Trước đề nghị di dời ĐH Bách Khoa, Phát Đạt làm nhiều dự án BT mãi chưa xong
(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vào cuối tháng 1/2026 có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị xem xét các bước để di dời Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM từ khu vực nội đô đến vị trí mới tại Làng Đại học Thủ Đức.