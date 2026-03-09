ACB và VNPT hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái tài chính – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030 giữa ACB và VNPT được kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa lĩnh vực tài chính và công nghệ tại Việt Nam.

Kết nối năng lực tài chính và hạ tầng số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ACB và VNPT tập trung vào kết nối và khai thác tối đa năng lực cốt lõi của mỗi bên, trên cơ sở ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái khách hàng.

Ở mảng tài chính – ngân hàng, ACB cung cấp cho VNPT và các đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn danh mục giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, bảo lãnh, quản lý tài khoản, thanh toán và các sản phẩm chuyên biệt được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp có quy mô lớn và tốc độ phát triển cao.

Việc đồng hành này không chỉ giúp VNPT tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng, công nghệ quy mô lớn, mà còn tạo tiền đề để ACB mở rộng không gian tăng trưởng mới, gia tăng quy mô khách hàng doanh nghiệp chủ lực và củng cố vị thế là một trong những ngân hàng dẫn đầu về năng lực đồng hành cùng các tập đoàn kinh tế trọng điểm.

Ở chiều ngược lại, với lợi thế hạ tầng số và năng lực triển khai các hệ thống công nghệ quy mô quốc gia, VNPT đồng hành cùng ACB trong việc nâng cấp và tối ưu nền tảng công nghệ. Từ hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng đến các giải pháp số hóa vận hành, VNPT góp phần củng cố tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng của hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ACB và VNPT đã ký kết biên bản ghi nhớ về dịch vụ "Tổng đài thoại Voice IP tập trung". Đây là bước triển khai cụ thể nhằm thống nhất hạ tầng liên lạc trên toàn hệ thống ACB, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng kết nối nội bộ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai bên.

Tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ cho nhau, ACB và VNPT cũng định hướng mở rộng hợp tác trong việc nghiên cứu và phát triển các mô hình dịch vụ tài chính – công nghệ mới. Việc kết hợp thế mạnh của một định chế tài chính và một tập đoàn công nghệ số được kỳ vọng sẽ mở ra các giải pháp tích hợp giữa tài chính, dữ liệu và dịch vụ số, qua đó mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và các đối tác trong hệ sinh thái của hai bên.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, nhấn mạnh: "Việc hợp tác với VNPT là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa toàn diện của ngân hàng. Việc kết nối với một tập đoàn công nghệ có hạ tầng số quy mô quốc gia như VNPT sẽ giúp ACB nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng các dịch vụ tài chính số và từng bước kiến tạo những trải nghiệm tài chính liền mạch, an toàn và cá nhân hóa hơn cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân". Ông cho biết hợp tác này cũng mở ra cho ACB dư địa tăng trưởng mới trong các phân khúc khách hàng trọng yếu và củng cố vị thế của ngân hàng như một trong những đơn vị tiên phong, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Từ phía VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT, chia sẻ, trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, sự kết hợp giữa một định chế tài chính có nền tảng vững chắc như ACB và một tập đoàn công nghệ số chủ lực như VNPT sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng mang tính chiến lược. "VNPT cam kết đồng hành cùng ACB trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng số an toàn, ổn định và có khả năng mở rộng cao, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành tài chính. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi bên và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính – công nghệ tại Việt Nam", Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Sự kết nối giữa năng lực tài chính của ngân hàng và hạ tầng số quốc gia không chỉ giúp mở rộng hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong ngành tài chính – ngân hàng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số an toàn, thuận tiện và đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.