Viettel ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao tại UAE

(Ngày Nay) - Ngày 17/11/2025, tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ( UAE ), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và EDGE, một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Biên bản ghi nhớ được ký bởi Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel và Ông Omar Al Zaabi - Chủ tịch Thương mại EDGE, dưới sự chứng kiến ​​của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Viettel sẽ hợp tác với tập đoàn hàng đầu UAE về các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Hai bên cũng hợp tác về các sản phẩm và dịch vụ lưỡng dụng, dân dụng trong các lĩnh vực hạ tầng viễn thông 5G dịch vụ và giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin, chất bán dẫn, camera AI, thiết bị IoT, an ninh mạng, logistics, thương mại điện tử, v.v…

Bên cạnh đó, Viettel và EDGE nghiên cứu và thiết lập mô hình sản xuất OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) tại Việt Nam cho các linh kiện, cụm lắp ráp và mô-đun liên quan đến các dòng sản phẩm của EDGE, hướng đến thị trường UAE và các thị trường xuất khẩu khác.

Hai bên cũng nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Toàn bộ phạm vi hợp tác sẽ được tiến hành với sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ luật pháp hiện hành của mỗi quốc gia cũng như luật pháp quốc tế.

Sự kiện này là bước đi chiến lược của Viettel về xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao “Make in Viet Nam” và nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ quốc phòng, lưỡng dụng tiên tiến.