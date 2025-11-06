Viettel kích hoạt toàn mạng lưới ứng phó bão số 13, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ chỉ huy cứu hộ

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở cấp độ cao nhất nhằm bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo và cứu hộ, cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tại buổi họp ngày 6/11/2025 do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đạt đã báo cáo các phương án triển khai hành động ứng cứu bão số 13 của Tập đoàn Viettel.

Cụ thể, Viettel đã điều động bốn đoàn chỉ huy tiền phương tới Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để trực tiếp điều hành tại chỗ, trong khi các địa bàn còn lại do Giám đốc Viettel tỉnh phụ trách. Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin đã được tăng cường, chia thành 190 đội BTS, 50 đội cơ điện, 170 đội bảo đảm thông tin cùng 20 đội truyền dẫn tinh nhuệ, sẵn sàng cơ động ứng cứu theo vùng phụ trách.

Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị được triển khai đồng bộ với quy mô lớn. Viettel đã bổ sung 397 máy phát điện cơ động cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bảo đảm 110% năng lực dự phòng cho các trạm trọng yếu. Hơn 1.600 bình ắc quy được chuyển bổ sung cho hơn 1.100 trạm viễn thông để duy trì hoạt động ổn định khi mất điện diện rộng. 17 bộ điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động đã được phân bổ tới các địa bàn trọng điểm, trong đó riêng Gia Lai và Bình Định còn được tăng cường thêm hai drone vận tải hỗ trợ vận chuyển vật tư và hàng cứu trợ khi đường bộ bị chia cắt.

Song song, Viettel đã hạ tải trọng cho 236 vị trí cột anten có nguy cơ mất an toàn, đồng thời hoàn tất việc gia cố, bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm và nơi trú ẩn an toàn cho lực lượng trực ứng cứu. Hệ thống Trung tâm điều hành (NOC) tại 9 tỉnh được kích hoạt 24/24 giờ, cập nhật dữ liệu thời gian thực, giám sát và điều phối lực lượng ứng cứu nhanh ngay khi bão đổ bộ.

Trước đó, trong cuộc họp khẩn ngày 4/11 tại Gia Lai, lãnh đạo Viettel đã yêu cầu toàn bộ phương án ứng phó phải được hoàn tất trước ngày 5/11, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sở chỉ huy chống bão – trung tâm chỉ đạo điều hành của toàn mạng lưới. Hệ thống điện dự phòng được củng cố, chủ động nâng cao vị trí lắp đặt máy phát để bảo đảm cơ quan đầu não vẫn vận hành liên tục ngay cả khi nước lũ dâng cao.

Các dữ liệu về kho vật tư, điểm trữ xăng dầu đều được cập nhật trên phần mềm Phòng chống thiên tai do Viettel phát triển, giúp chỉ huy có thể giám sát và điều hành tổng thể theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Tập đoàn triển khai mô hình trạm gập kiểu Lego – các trạm phát sóng di động có thể lắp ráp nhanh và vận chuyển dễ dàng trong điều kiện khẩn cấp, phục vụ phục hồi thông tin ở khu vực bị cô lập.

Cũng trong ngày 5/11, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập Sở Chỉ huy tiền phương phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi), giao Tập đoàn Viettel, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Quân khu 5 và các cơ quan liên quan bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; bảo đảm đường truyền phục vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác phòng thủ dân sự.