Viettel và Qualcom nâng cấp hợp tác sau 16 năm cùng nhau nghiên cứu công nghệ

(Ngày Nay) - Ngày 14/8, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Qualcomm đã có buổi làm việc, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm về nghiên cứu và phát triển công nghệ lớn của thế giới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tập đoàn Qualcomm có ông Cristiano Amon – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu – cùng ban lãnh đạo khu vực châu Á và Việt Nam; về phía Tập đoàn Viettel đại diện là Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn, ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chủ lực của Tập đoàn.

Bắt đầu hợp tác từ năm 2009, trải qua 16 năm đồng hành và phát triển, Viettel và Qualcomm đã triển khai thành công nhiều sản phẩm thuộc các thế hệ công nghệ 3G, 4G, 5G. Đặc biệt, năm 2022, hai tập đoàn bắt tay nghiên cứu sản xuất trạm phát sóng 5G Open RAN. Chỉ sau 2 năm, Viettel trở thành đối tác đầu tiên trên thế giới đưa trạm phát sóng 5G Open RAN sử dụng chipset Qualcomm vào triển khai thử nghiệm.

Dự kiến trong năm 2025, sẽ có hơn 2000 trạm 5G Open RAN được Viettel triển khai trên diện rộng, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ 5G của Viettel. Sản phẩm đã được Viettel xuất khẩu sang thị trường Trung Đông. Đây là bước tiến đưa Việt Nam trở thành là 1 trong 6 quốc gia trên thế giới có năng lực sản xuất thiết bị mạng 5G. Dự án này vừa được vào đề cử hạng mục “Open RAN Excellence” tại Network X Awards 2025 diễn ra tại Paris – Pháp vào tháng 10 tới đây.

Bên cạnh đó, Viettel và Qualcomm phát triển thành công 5G AI Camera cho giao thông thông minh đầu tiên trên thế giới, đã được triển khai rộng rãi trong lĩnh vực giao thông thông minh tại Việt Nam và đang được xuất khẩu ra một số thị trường quốc tế.

Để tiếp nối những thành công trong hợp tác giữa hai tập đoàn, trong biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược, Viettel và Qualcomm sẽ tiếp tục khởi động các dự án nghiên cứu phát triển với mục tiêu Viettel làm chủ những công nghệ chiến lược, bao gồm: hạ tầng 5G/6G, hệ thống quản lý mạng thông minh dựa trên AI, hạ tầng xử lý AI, hạ tầng trung tâm dữ liệu, giải pháp AI cho chính phủ và doanh nghiệp, thiết bị đầu cuối thông minh 5G/6G như camera AI, điện thoại, máy tính bảng, máy tính, AIoT… Đây đều là những công nghệ, sản phẩm nằm trong nhóm 11 công nghệ chiến lược được Chính phủ công bố, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 của Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường công nghệ thay đổi không ngừng, thời gian để nghiên cứu sản phẩm và đưa ra thị trường cần được rút ngắn thì việc đã có một quá trình hợp tác dài hạn và có những thành công nhất định của hai tập đoàn là bệ phóng để Viettel và Qualcomm song hành cùng với sự phát triển công nghệ của thế giới, hướng tới hệ sinh thái sản phẩm “Make in Vietnam” có khả năng phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.

Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo cao nhất của Qualcomm và Viettel diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các chiến lược quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó các tập đoàn công nghệ như Viettel đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Qualcomm, ông Cristiano Amon khẳng định: “Điều làm cho mối quan hệ giữa Viettel và Qualcomm trở nên đặc biệt chính là hai tập đoàn đã có một lịch sử hợp tác lâu bền, cùng mong muốn phát triển những giải pháp đột phá mang lại giá trị cho khách hàng. Viettel khác biệt so với nhiều doanh nghiệp khác ở chỗ có đội ngũ R&D mạnh, đặc biệt là tinh thần dấn thân, sẵn sàng giải các bài toán khó với Qualcomm. Chính tinh thần đó là lý do chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Viettel.”

Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “CEO Qualcomm đến Việt Nam và Viettel lần này là rất đúng thời điểm, khi mà cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang được Nhà nước trao cho sứ mệnh rất lớn trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để phát triển đất nước. Sự hợp tác sâu sắc hơn giữa hai tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội mang tính lịch sử, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực”

Sau nội dung kí kết hợp tác, ông Cristiano Amon đã có buổi chia sẻ với lãnh đạo và chuyên gia công nghệ của Viettel trên toàn cầu về xu hướng công nghệ mới, ứng dụng triển khai các giải pháp vào thực tế và kinh nghiệm xây dựng tổ chức đa quốc gia.

Kết quả hợp tác giữa Viettel và Qualcomm:

Năm 2009, Qualcomm đã cấp giấy phép sử dụng chipset cho Viettel để phát triển và sản xuất thành công USB 3G made in Vietnam - thiết bị kết nối Internet băng rộng qua mạng di động 3G của Viettel, đạt tốc độ tối đa là 7.2 Mbps tải xuống và tải lên 5.76 Mbps.

Năm 2017, Viettel và Qualcomm phát triển thành công sản phẩm WiFi AP made in Vietnam đầu tiên. Sản phẩm WiFi do Viettel sản xuất có tốc độ truy cập cao gấp 3 lần nhưng giá thành chỉ bằng khoảng 70% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Năm 2018, Viettel được quyền sử dụng các bằng sáng chế của Qualcomm để phát triển, sản xuất và phân phối các thiết bị 3G & 4G. Đồng thời hai bên cùng sản xuất chiếc điện thoại bảo mật VIPPHONE - dòng điện thoại có khả năng mã hoá cuộc gọi, tin nhắn và chống nghe lén. Sản phẩm này sở hữu chip bảo mật chuyên dụng Snapdragon 625 của Qualcomm và thuật toán an toàn nhất thế giới, đến các siêu máy tính cũng không thể giải mã.