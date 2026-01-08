Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở "siêu đô thị" (Ngày Nay) - Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Thành phố mới trở thành một “siêu đô thị”. Hệ thống di sản văn hóa được mở rộng về số lượng, phong phú về loại hình, quy mô, đa dạng về lịch sử, nguồn gốc xuất xứ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đòi hỏi cần có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn trong sự phát triển tổng thể của “siêu đô thị”.

AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ (Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng các bản ghi hoạt động não từ một đêm duy nhất trong phòng thí nghiệm giấc ngủ để dự đoán nguy cơ mắc hơn 100 bệnh lý của một người. Đây là mô hình AI được phát triển bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Stanford, California, Mỹ.

Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ (Ngày Nay) - Tại Israel dẫn một số nghiên cứu do các bác sĩ thực hiện cho thấy việc chụp nhũ ảnh - phương pháp sàng lọc ung thư vú phổ biến - có thể đồng thời cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ, thông qua dấu hiệu lắng đọng canxi trong động mạch vú.

Đặt con người ở vị trí trung tâm trong quản trị Trí tuệ Nhân tạo (Ngày Nay) - Luật Trí tuệ Nhân tạo được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng bảo đảm quyền con người, củng cố niềm tin số và định hình sự phát triển bền vững của Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam.

Tặng Bằng khen cho các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 (Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tặng Bằng khen cho 329 vận động viên và 62 huấn luyện viên đạt kết quả xuất sắc tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 lập kỷ lục mới (Ngày Nay) - Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20,4% so với năm 2024.

Thủ tướng: Hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai (Ngày Nay) - Sáng 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.

Khu Đông Hà Nội bước vào thập niên vàng, tái hiện chu kỳ bứt phá của khu Tây một thập kỷ trước (Ngày Nay) - Khi bất động sản khu Tây Hà Nội đã định hình mặt bằng giá mới và quỹ đất gần như không còn, dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển về phía Đông. Hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng cấp vùng đồng loạt bứt tốc và sở hữu cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo, Ocean City được xem là đô thị dẫn dắt thập niên vàng của khu Đông, mở ra cơ hội cho những quyết định đi trước chu kỳ.

Hà Nội quyết liệt thực hiện tiết kiệm, phấn đấu GRDP tăng trên 11% năm 2026 (Ngày Nay) - Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt khoảng 546.930 tỷ đồng.