AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng các bản ghi hoạt động não từ một đêm duy nhất trong phòng thí nghiệm giấc ngủ để dự đoán nguy cơ mắc hơn 100 bệnh lý của một người. Đây là mô hình AI được phát triển bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Stanford, California, Mỹ.
AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ ảnh 1
Một chuyên gia đo đa ký giấc ngủ chuẩn bị cho một người tham gia nghiên cứu giấc ngủ tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Ảnh: REUTERS

Được gọi là SleepFM, mô hình AI này được đào tạo trên hơn 585.000 giờ dữ liệu giấc ngủ thu thập thông qua phương pháp đo đa ký giấc ngủ từ 65.000 người tham gia. Phương pháp đo đa ký giấc ngủ được coi là tiêu chuẩn vàng trong việc kiểm tra giấc ngủ qua đêm, sử dụng nhiều cảm biến khác nhau để ghi lại hoạt động não, hoạt động tim, tín hiệu hô hấp, chuyển động cơ thể, chuyển động mắt và các dữ liệu khác.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm SleepFM các nhiệm vụ phân tích giấc ngủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như phân loại các giai đoạn ngủ khác nhau và chẩn đoán mức độ nghiêm trọng của chứng ngưng thở khi ngủ. SleepFM cho kết quả hoạt động tốt hoặc tốt hơn các mô hình hiện đại nhất hiện đang được sử dụng.

Khi ghép nối dữ liệu đa ký giấc ngủ từ 35.000 người lớn và trẻ em đã được điều trị tại Trung tâm Y học Giấc ngủ Stanford từ năm 1999 đến năm 2024 với kết quả sức khỏe dài hạn của cùng những người tham gia, trong số hơn 1.000 loại bệnh được phân tích, SleepFM đã tìm thấy 130 loại bệnh có thể dự đoán được thông qua dữ liệu giấc ngủ của bệnh nhân với độ chính xác cao, như chứng mất trí nhớ, đau tim, suy tim, bệnh thận mãn tính, đột quỵ và rung nhĩ,… Theo báo cáo đăng trên tạp chí Nature Medicine, SleepFM có thể dự đoán về một số loại ung thư, biến chứng thai kỳ, bệnh lý tuần hoàn và rối loạn tâm thần với độ chính xác hơn 80%.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tìm cách xác định được chính xác cách SleepFM đưa ra dự đoán về một bệnh cụ thể, cũng như cách để cải thiện hơn nữa khả năng dự đoán của mô hình AI này, như bổ sung dữ liệu từ các thiết bị đeo được.

PV
Trí tuệ nhân tạo AI sức khỏe giấc ngủ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở "siêu đô thị"
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở "siêu đô thị"
(Ngày Nay) - Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Thành phố mới trở thành một “siêu đô thị”. Hệ thống di sản văn hóa được mở rộng về số lượng, phong phú về loại hình, quy mô, đa dạng về lịch sử, nguồn gốc xuất xứ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đòi hỏi cần có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn trong sự phát triển tổng thể của “siêu đô thị”.
AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ
AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng các bản ghi hoạt động não từ một đêm duy nhất trong phòng thí nghiệm giấc ngủ để dự đoán nguy cơ mắc hơn 100 bệnh lý của một người. Đây là mô hình AI được phát triển bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Stanford, California, Mỹ.
Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
(Ngày Nay) - Tại Israel dẫn một số nghiên cứu do các bác sĩ thực hiện cho thấy việc chụp nhũ ảnh - phương pháp sàng lọc ung thư vú phổ biến - có thể đồng thời cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ, thông qua dấu hiệu lắng đọng canxi trong động mạch vú.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về xây dựng nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai
(Ngày Nay) - Sáng 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.
BĐS quanh metro Nhổn - ga Hà Nội tăng giá mạnh theo tiến độ hoàn thiện.
Khu Đông Hà Nội bước vào thập niên vàng, tái hiện chu kỳ bứt phá của khu Tây một thập kỷ trước
(Ngày Nay) - Khi bất động sản khu Tây Hà Nội đã định hình mặt bằng giá mới và quỹ đất gần như không còn, dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển về phía Đông. Hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng cấp vùng đồng loạt bứt tốc và sở hữu cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo, Ocean City được xem là đô thị dẫn dắt thập niên vàng của khu Đông, mở ra cơ hội cho những quyết định đi trước chu kỳ.