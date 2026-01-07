Nvidia trình làng nền tảng chip AI mới

(Ngày Nay) - Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.
"Gã khổng lồ" Nvidia đã chính thức ra mắt nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất mang tên Vera Rubin tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng thường niên (CES) diễn ra ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ.

Với động thái này, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới đang nỗ lực duy trì vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực cung ứng chip - bộ não thúc đẩy cuộc cách mạng AI toàn cầu.

Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ so với kiến trúc Blackwell tiền nhiệm ra mắt vào cuối năm 2024.

Ông Dion Harris, Giám đốc mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia, cho biết nền tảng này bao gồm 6 con chip kết hợp thành một siêu máy tính AI, hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu của những mô hình tiên tiến nhất đồng thời giúp giảm chi phí vận hành AI.

Theo công bố từ Nvidia, Vera Rubin có hiệu năng hoạt động cao gấp 5 lần so với các dòng sản phẩm trước đó. Dự kiến, các sản phẩm dựa trên nền tảng này sẽ bắt đầu được cung cấp thông qua các đối tác của Nvidia từ nửa cuối năm 2026.

Với cam kết vượt trội về hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng, Nvidia kỳ vọng Vera Rubin sẽ là “quân bài chiến lược” để hãng tiếp tục thống trị kỷ nguyên điện toán đám mây và AI trong những năm tới.

Nvidia cho ra mắt Vera Rubin trong bối cảnh tập đoàn này đang nắm giữ khoảng 80% thị phần chip trung tâm dữ liệu AI toàn cầu nhưng phải đối mặt với áp lực bủa vây từ nhiều phía.

Các đối thủ truyền thống như AMD và Intel đang đẩy mạnh đầu tư để thu hẹp khoảng cách. Trong khi đó, những khách hàng lớn nhất của chính Nvidia như Google, Amazon và Microsoft cũng đang tích cực phát triển các dòng chip riêng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc.

Minh chứng rõ nét nhất là việc Google vừa huấn luyện Gemini 3 - mô hình AI mới nhất của họ - mà không cần sử dụng công nghệ của Nvidia.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang chạy đua xây dựng các giải pháp thay thế nội địa trước các lệnh hạn chế xuất khẩu từ Mỹ.

Kể từ khi ChatGPT bùng nổ vào năm 2022, Nvidia đã liên tục cập nhật dòng sản phẩm với tốc độ nhanh chóng, khiến giới công nghệ đặt ra câu hỏi về khả năng chạy đua tài chính của các doanh nghiệp để giữ cho hệ thống của họ luôn ở mức hiện đại nhất.

