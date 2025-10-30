Vin New Horizon - Thiên đường tái sinh tuổi vàng, chấm dứt nỗi lo “sống thọ mà không vui”

(Ngày Nay) - Khai mở khái niệm “tuổi vàng chủ động”, Vin New Horizon - đô thị hưu trí, dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) - mang đến không gian sống nơi người cao tuổi được chăm sóc, kết nối và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Tuổi hưu không còn đồng nghĩa với “chương cuối”

Trong nếp nghĩ truyền thống của người Việt, bước vào tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa cuộc sống khép lại trong những khuôn mẫu quen thuộc: trông cháu, chờ con, ít bạn bè, ít vận động. Nhiều người sống thọ nhưng không vui, khi những ngày tháng đáng ra rực rỡ lại trở nên buồn tẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, 61 tuổi, từng là giáo viên Văn, hiện sống cùng chồng và con gái tại TP.HCM, kể: “Con gái tôi công việc bận rộn, ở cùng nhà nhưng có khi vài ngày mới chạm mặt, nói chuyện với nhau. Muốn con chở đi khám bệnh hay gặp bạn bè cũng phải hẹn trước cả tuần”.

Câu chuyện của bà Nga không phải thiểu số. Trong khi đó, thế giới đã chuyển mình với khái niệm “tuổi vàng chủ động”: sống năng động, giữ kết nối, phục hồi sức khỏe và tận hưởng những điều bản thân từng bỏ lỡ. Họ độc lập hơn, chủ động hơn, sẵn sàng chi trả để có chất lượng sống tốt.

Anh Park Jin-ho, một chuyên gia người Hàn Quốc đang sinh sống tại TP.HCM, cũng chia sẻ cùng mối bận tâm.

“Vì là con một nên tôi luôn muốn có thể ở gần để phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Xác định sẽ định cư lâu dài tại Việt Nam nên tôi muốn đưa bố mẹ sang đây để an dưỡng tuổi già, sống gần con cháu”, anh Park bộc bạch.

Dù đến từ 2 nền văn hóa khác nhau, nhu cầu khác nhau - một người Việt tìm sự tươi mới sau khi nghỉ hưu, một người Hàn tìm nơi an dưỡng cho cha mẹ - nhưng cả hai đều gặp nhau ở cùng một điểm giao: mong muốn về một nơi không chỉ chăm sóc thể chất, mà còn nuôi dưỡng tinh thần cho người cao tuổi. Và lời giải trọn vẹn nhất chính là Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão chuẩn quốc tế tiên phong của Việt Nam, được kiến tạo đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ).

Đánh thức năng lượng tuổi vàng, kiến tạo chương sống hạnh phúc mới

Khác biệt với mô hình dưỡng lão truyền thống, Vin New Horizon mang đến sự linh hoạt hiếm có: cư dân có thể sở hữu biệt thự hưu trí, lưu trú ngắn hạn hoặc tham gia chương trình dưỡng lão bán trú (daycare).

Với vợ chồng bà Bích Nga, lựa chọn bán trú là lý tưởng. Khi gia nhập cộng đồng tuổi vàng tại Vin New Horizon, mỗi ngày ông bà sẽ được đón đến trung tâm. Chỉ hơn chục phút di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao, ông bà đã có mặt tại Cần Giờ, cùng bạn bè tập dưỡng sinh, tham gia lớp làm gốm, lớp piano, câu lạc bộ nhiếp ảnh hay các khóa học minh triết tuổi vàng… Buổi chiều, ông bà có thể trở về cùng con cháu. Còn anh Park đã nghĩ đến việc mua nhà ở Vinhomes Green Paradise để gia đình 3 thế hệ có thể tận hưởng cuộc sống trong cùng một hệ sinh thái.

Là mô hình đô thị hưu trí, dưỡng lão quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, Vin New Horizon kiến tạo chuẩn mực mới cho y tế và an dưỡng người cao tuổi. Nổi bật là bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao, quy tụ các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, phòng chống lão hóa và tế bào gốc… Mọi hoạt động chăm sóc được vận hành bởi mạng lưới y tế thông minh giám sát 24/7, theo dõi các chỉ số sức khỏe theo thời gian thực, kết hợp công nghệ AI để mang đến phác đồ cá nhân hóa cho từng cư dân.

Toàn bộ không gian Vin New Horizon được bao bọc bởi sắc xanh của thiên nhiên, nằm giữa siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - nơi rừng, biển và con người cùng hòa điệu. Nằm kế bên vùng sinh quyển được UNESCO công nhận, hệ sinh thái này sở hữu không khí giàu ion tự nhiên, độ ẩm cân bằng, ánh sáng và khí hậu ổn định quanh năm, được ví như “phòng trị liệu tự nhiên khổng lồ” của Việt Nam.

Cư dân Vin New Horizon còn được tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đặc quyền của Vinhomes Green Paradise: từ thiên đường giải trí VinWonders, hồ Lagoon 800ha nước biển tự nhiên xanh mát, nhà hát bên vịnh, đến sân golf 18 lỗ ven rừng ngập mặn. Mỗi hoạt động đều được thiết kế để giúp thế hệ tuổi vàng sống năng động, kết nối và không bao giờ đơn độc.

Từ các tỷ phú công nghệ ở California, giới doanh nhân Hàn Quốc đến các chuyên gia tài chính Singapore, ngày càng nhiều người tìm đến những “vùng xanh thông minh” - nơi có thể sống, làm việc, nghỉ dưỡng và kết nối toàn cầu.

Với địa thế độc bản cùng chuẩn sống ESG++ tiên phong, Vinhomes Green Paradise đang “lọt tầm ngắm” của giới tinh hoa quốc tế. Giữa biển trời Cần Giờ và hệ sinh thái tiện ích hiếm có, một kỷ nguyên mới đang mở ra cho thế hệ tuổi vàng - kỷ nguyên của những người sống không vì thời gian, mà vì giá trị.