Vingroup thuộc top “Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025” do TIME bình chọn

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World’s Best Companies do Tạp chí TIME bình chọn. Vingroup cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này, khẳng định uy tín và vị thế của Tập đoàn trên trường quốc tế.
Vingroup thuộc top “Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025” do TIME bình chọn

Bảng xếp hạng Những công ty tốt nhất thế giới 2025 do TIME - Tạp chí hàng đầu thế giới - cùng Công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Statista thực hiện, dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên, và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được đạt tiêu chuẩn bình chọn trong danh sách trên, Vingroup đã vượt trội ở cả 3 tiêu chí với tổng điểm 77.06, xếp thứ 817 trong top 1.000 Doanh nghiệp tốt nhất thế giới.

Trong đó, ở tiêu chí “Tăng trưởng doanh thu”, Vingroup được xếp hạng “Rất cao” với tổng tài sản đạt hơn 958.235 tỷ đồng, tính đến ngày 30/06/2025. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt gần 130.476 tỷ đồng và gần 4.540 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Ở tiêu chí “Sự hài lòng của nhân viên”, Vingroup đạt xếp hạng thứ 894 trên toàn cầu. Tập đoàn đã tạo ra môi trường làm việc vô cùng năng động, thúc đẩy tinh thần cống hiến, sáng tạo, gắn kết và đặc biệt chú trọng phát triển cá nhân. Tại Việt Nam, Vingroup luôn đứng đầu danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” thường niên của các tổ chức đánh giá độc lập.

Ở tiêu chí Phát triểnbền vững”, Vingroup tiếp tục vượt qua nhiều thương hiệu lớn trên thế giới với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội, không chỉ tại Việt Nam mà còn có sức ảnh hưởng ra thế giới. Vingroup đã trở thành hình mẫu doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt là cuộc cách mạng di chuyển xanh toàn cầu.

“Việc Vingroup được bình chọn là một “Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025” của TIME không chỉ ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi mà còn là sự công nhận cho uy tín, sự minh bạch và vị thế của Vingroup trên toàn cầu. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, kiến tạo môi trường làm việc văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người” - bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast chia sẻ.

Trước đó, VinFast cũng đã được TIME vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín 2 năm liên tiếp: Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (Most Influental Companies 2024) và 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific’s Best Companies of 2025). Đặc biệt, trong các bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 vừa nêu, VinFast được xếp vào nhóm công ty “định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới”.

TIME là tạp chí hàng đầu thế giới, có trụ sở ở New York (Mỹ) với lịch sử 101 năm. Với sự hiện diện khắp năm châu cùng khả năng phân tích sâu sắc, khách quan về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, và khoa học – TIME có tiếng nói và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, có thể định hình dư luận. Đặc biệt, các danh sách do TIME bình chọn luôn được công nhận rộng rãi về giá trị và uy tín trên toàn cầu.

Vingroup TIME doanh nghiệp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hai em Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An đang hoàn thiện mô hình máy gieo hạt bán tự động sử dụng năng lượng mặt trời, sản phẩm sáng tạo nhằm hỗ trợ nông dân giảm sức lao động và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Học sinh Chu Văn An sáng chế máy gieo hạt tự động, kiến tạo nông nghiệp tương lai
(Ngày Nay) - Với khát khao ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo, hai học sinh lớp 12I2, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch đã xuất sắc nghiên cứu, cải tiến thành công máy gieo hạt thủ công thành một thiết bị bán tự động thông minh, thân thiện với môi trường, hứa hẹn góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp Việt Nam.
Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương án tổ chức giao thông mới trên các tuyến cao tốc
Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương án tổ chức giao thông mới trên các tuyến cao tốc
(Ngày Nay) - Để kéo giảm tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc do Cục phụ trách bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 18/9 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có hai làn xe chạy trên cùng một chiều đường, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam.
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30
Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30
(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.
Phát triển AI dự đoán bệnh tật trước nhiều năm
Phát triển AI dự đoán bệnh tật trước nhiều năm
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học châu Âu ngày 17/9 công bố đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh của con người trước nhiều năm, dựa trên công nghệ tương tự các chatbot như ChatGPT.
Ủy ban châu Âu đề xuất trừng phạt Israel
Ủy ban châu Âu đề xuất trừng phạt Israel
(Ngày Nay) - Nguồn tin từ tờ La Tribune (Pháp) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra đề xuất đánh thuế cao hơn đối với các sản phẩm Israel nhập khẩu vào EU, và trừng phạt hai bộ trưởng trong chính phủ của Benyamin Netanyahou, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu
Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay. Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.
Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
Khắc họa hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).