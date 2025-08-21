Vingroup là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước

(Ngày Nay) - Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC) vừa được vinh danh là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách.

Xếp hạng 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam - PRIVATE 100 do CafeF công bố cho thấy năm 2024, Vingroup nộp ngân sách hơn 56.200 tỷ đồng, tăng tới 82% so với năm 2024. Mức nộp ngân sách của Vingroup chiếm 23% tổng nộp ngân sách của Top 100 doanh nghiệp được xếp hạng và chiếm đến gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp CafeF công bố danh sách PRIVATE 100, được thống kê theo số liệu thực nộp trong niên độ tài chính 12 tháng.

Việc Vingroup tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước là minh chứng rõ nét cho uy tín, trách nhiệm xã hội cũng như mô hình kinh doanh hiệu quả và bền vững của toàn hệ sinh thái.

Cùng với việc nộp thuế lớn nhất, Vingroup cũng là doanh nghiệp tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, thuộc top đầu những doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Tính đến ngày 30/06/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỷ đồng; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 130.366 tỷ đồng và 4.509 tỷ đồng.

Trong đó, 2 lĩnh vực kinh doanh trụ cột là Công nghệ - Công nghiệp và Thương mại Dịch vụ đều tăng trưởng ấn tượng. Nổi bật trong lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp là VinFast với 72.167 ô tô điện được bàn giao trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường Việt Nam, VinFast đã vững chắc ở vị thế số 1 thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao; đồng thời thiết lập kỷ lục mới trên thị trường xe máy với 114.484 xe máy điện đến tay khách hàng. Kết quả vượt trội trên không chỉ khẳng định sức bật mạnh mẽ, mà còn củng cố vị thế tiên phong của VinFast trong chuyển đổi xanh.

Ở lĩnh vực Thương mại Dịch vụ, Vinhomes tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong mảng bất động sản với 67.504 tỷ đồng doanh số đã ghi nhận và 138.208 tỷ đồng với doanh số chưa ghi nhận (tính đến 30/6/2025). Vinhomes cũng là doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước năm 2024, theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 do CafeF công bố. Các doanh nghiệp khác của trụ cột Thương mại Dịch vụ là Vincom Retail và Vinpearl… cũng lần lượt đạt 4.274 tỷ đồng và 5.912 tỷ đồng, duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường bất động sản bán lẻ và du lịch.

Đặc biệt, ngày 11/8/2025, Tập đoàn công bố bổ sung 2 trụ cột kinh doanh mới là Hạ tầng (công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics…) và Năng lượng xanh (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống pin lưu trữ năng lượng) - mở ra tiềm năng tăng trưởng đột phá, hứa hẹn đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước trong tương lai; đồng thời đưa khu vực tư nhân trở thành động lực phát triển mới của Việt Nam.

Bên cạnh việc đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, Vingroup cũng là doanh nghiệp có đóng góp đặc biệt cho xã hội và cộng đồng với trụ cột Thiện nguyện Xã hội. Trong tháng 8/2025, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn đã vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Nhà nước, ghi nhận hành trình 19 năm bền bỉ thiện nguyện, đồng hành cùng hàng triệu mảnh đời khó khăn và thúc đẩy sự tiến bộ bền vững cho cộng đồng, với tổng kinh phí đã giải ngân là 30.000 tỷ đồng.

Ngày 19/8/2025, Vingroup cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã xuất sắc hoàn thiện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vượt tiến độ 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Việc Vingroup liên tiếp được khen thưởng cấp Nhà nước cũng như đứng đầu các bảng xếp hạng uy tín trong kinh doanh là minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng và trách nhiệm xã hội, khẳng định định hướng phát triển hiệu quả và bền vững của Tập đoàn.