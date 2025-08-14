VitaDairy chinh phục thị trường sữa thế giới

Xuân Khánh In bài viết
(Ngày Nay) - Ngành sữa Việt Nam vừa có thêm niềm tự hào khi mới đây VitaDairy, một doanh nghiệp hàng đầu về dinh dưỡng miễn dịch đã vừa hoàn thành việc xuất khẩu lô hàng sữa dinh dưỡng Oggi vào Afghanistan, thị trường tiềm năng đang thu hút được nhiều thương hiệu lớn của ngành sữa thế giới quan tâm.
Afghanistan có đến 3,5 triệu trẻ em tuổi từ 6 - 59 tháng bị suy dinh dưỡng cấp tính (Ảnh: Internet)
Cơ hội nào cho VitaDairy từ nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em tại Afghanistan?

Afghanistan hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Theo IPC công bố, quốc gia này có đến 3,5 triệu trẻ em tuổi từ 6 - 59 tháng bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do chất lượng và số lượng dinh dưỡng kém, thiếu vệ sinh môi trường, dịch bệnh, hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế, việc nuôi con bằng sữa mẹ chưa được thực hiện tốt... Trong bối cảnh đó, các sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn y tế - đặc biệt là sữa công thức tăng cường vi chất - đang là nhu cầu cấp thiết ở thị trường này.

Mặc dù nhu cầu của thị trường lớn, quốc gia này không hề dễ dãi trong việc cấp phép cho các sản phẩm dinh dưỡng được lưu hành trên thị trường.

Các cơ quan quản lý tại đưa ra các tiêu chí đặc biệt khắt khe với các sản phẩm cho trẻ em, và đòi hỏi nghiêm ngặt về chứng nhận chất lượng, minh bạch nguồn gốc, nhãn mác, ngôn ngữ bản địa và chứng nhận đạt chuẩn Halal.

VitaDairy chinh phục thị trường sữa thế giới ảnh 1

Oggi -một trong những dòng sản phẩm tiêu biểu trong danh mục sản phẩm trẻ em của VitaDairy.

Dòng sản phẩm xuất khẩu của VitaDairy là Oggi - là sản phẩm dinh dưỡng công thức hỗ trợ tăng cân và tiêu hóa tốt rất được đón nhận tại thị trường Việt Nam, được sản xuất trên dây chuyền nhà máy được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về chất lượng bao gồm HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 GMP, và chứng nhận đạt tiêu chuẩn Codex Alimentarius do FAO/WHO ban hành đặc biệt đối với sữa bột trẻ em, Oggi đã khẳng định và đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm để gia nhập thị trường dinh dưỡng tại quốc gia này.

Bằng hợp tác chiến lược với nhà phân phối dược phẩm và dinh dưỡng hàng đầu tại thị trường (đề nghị không nêu tên đối tác), VitaDairy sẽ tiếp tục có những thỏa thuận mới trong chính sách mở rộng thị trường tại các khu vực mới như Nam Á, Trung Đông,... nơi quy mô dân số cộng dồn vượt mốc 2 tỷ người, chiếm gần 25% dân số toàn cầu, với tỷ lệ sinh vượt xa mức trung bình thế giới (ví dụ, Afghanistan: 4,2 con/phụ nữ).

Vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Suốt 2 thập kỷ qua, VitaDairy đã luôn chứng minh năng lực của mình trên đường đua tăng trưởng. Có thể thấy những năm gần đây sau khi đã khẳng định được vị thế, uy tín thương hiệu trong ngành hàng sữa bột trẻ em (đứng vị trí thứ 2 về thị phần doanh thu trong ngành hàng sữa bột trẻ em, theo dữ liệu từ Nielsen IQ).

VitaDairy tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho các chiến lược kinh doanh quốc tế và phát triển thêm danh mục sản phẩm để tiếp tục thâm nhập vào các ngành hàng mới trong nước. Vừa qua, VitaDairy cũng đã thành công ra mắt sản phẩm sữa tươi Moozi được nhập khẩu nguyên kiện từ trang trại VitaDairy tại Tasmania, Úc và sữa thạch Moozi.

VitaDairy chinh phục thị trường sữa thế giới ảnh 2

Sản phẩm sữa Oggi được sản xuất trên dây chuyền nhà máy được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về chất lượng bao gồm HACCP, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 GMP, và chứng nhận đạt tiêu chuẩn Codex Alimentarius do FAO/WHO ban hành đặc biệt đối với sữa bột trẻ em.

Đặt trọng tâm vào người tiêu dùng, luôn lắng nghe và thấu hiểu được nhu cầu của thị trường, VitaDairy đã khéo léo trong việc lồng ghép các giá trị khoa học, sáng tạo và tử tế vào trong bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó dung hoà lợi ích của doanh nghiệp vào lợi ích của cộng động, làm bệ phóng cho sự tăng trưởng.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, hứa hẹn với thật nhiều cơ hội phát triển dành cho những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, biết tự thích ứng, sẵn sàng đổi mới và tận dụng tối đa các cơ hội để bứt phá.

Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và VitaDairy nói riêng cũng sẽ là một kiểu mẫu tiêu biểu về doanh nghiệp Việt liên tục đổi mới và bứt phá giới hạn để tiếp tục vươn xa góp phần khẳng định uy tín và tầm vóc của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Xuân Khánh
