Toàn cảnh “bức tranh” thể thao thế giới năm 2026

(Ngày Nay) - Trước khi World Cup chiếm lĩnh truyền thông, nửa đầu năm 2026 sẽ thuộc về các môn thể thao mùa Đông: Olympic và Paralympic Milano Cortina (Italy) diễn ra vào tháng 2 và tháng 3.

2026 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của thể thao thế giới với lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, tâm điểm lớn nhất chắc chắn thuộc về Giải vô địch Bóng đá Thế giới (World Cup) lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada.

Diễn ra từ ngày 11/6 - 19/7/2026, đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử với sự tham dự của 48 đội tuyển (tăng từ 32 đội). Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, trong đó trận chung kết sẽ diễn ra tại New Jersey, Mỹ.

Bất chấp những tranh cãi về giá vé cao, FIFA cho biết đã nhận được 5 triệu yêu cầu mua vé chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên của đợt mở bán mới nhất.

Người hâm mộ từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia đăng ký.Vào tháng 3/2026, các trận đấu loại trực tiếp (play-off) sẽ quyết định 6 suất cuối cùng tham dự giải.

Các đội tuyển lớn như Italy (từng 4 lần vô địch nhưng lỡ hẹn 2 kỳ gần nhất), Thụy Điển, Ukraine, hay những cái tên như Bolivia, Wales, Iraq và Jamaica vẫn đang nỗ lực chiến đấu để có mặt tại Bắc Mỹ.

Sự trở lại của huyền thoại Lindsey Vonn ở tuổi 41 - người vừa trở thành vận động viên lớn tuổi nhất giành chiến thắng tại World Cup nội dung trượt tuyết vào đầu tháng 12 - đang tạo ra sức hút lớn cho kỳ đại hội này.

Với bộ môn cricket, Giải vô địch thế giới T20 nam diễn ra tại Ấn Độ và Sri Lanka cũng sẽ tổ chức gần như song song với Thế vận hội mùa Đông.

Trong khi đó, Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) sẽ khởi tranh tại Glasgow vào ngày 23/7, chỉ 4 ngày sau chung kết World Cup.

Tuy nhiên, giải đấu này đang đối mặt với nhiều hoài nghi về tầm ảnh hưởng sau khi bang Victoria của Australia rút lui khỏi việc đăng cai.

Đến tháng 9, giải Ultimate Championships lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Budapest (Hungary). Đây là giải đấu quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất thế giới, hứa hẹn tạo ra sự kiện toàn cầu hằng năm cho môn điền kinh.