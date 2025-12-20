Di sản Chiêng Mường, nhạc Ngũ âm Khmer "cất tiếng" giữa lòng phố cổ Hà Nội (Ngày Nay) - Những màn trình diễn nhạc cụ truyền thống của nghệ nhân và cộng đồng người Mường, người Khmer giữa không gian di sản trong lòng phố cổ đã mang đến trải nghiệm chân thực, sinh động cho du khách.

Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU (Ngày Nay) - Việc Liên minh châu Âu (EU) không đạt thoả thuận về “gói vay bồi thường chiến tranh” cho Ukraine, được lấy từ tài sản bị đóng băng của Nga, là một đòn giáng mạnh mẽ về chính trị đối với các cường quốc trong khối. Tuy nhiên, giải pháp thay thế được đưa ra vào phút chót vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev và đánh dấu một bước tiến pháp lý đáng chú ý.

Toàn cảnh “bức tranh” thể thao thế giới năm 2026 (Ngày Nay) - Trước khi World Cup chiếm lĩnh truyền thông, nửa đầu năm 2026 sẽ thuộc về các môn thể thao mùa Đông: Olympic và Paralympic Milano Cortina (Italy) diễn ra vào tháng 2 và tháng 3.

"Nếu anh còn được sống" trở lại Sân khấu Hồng Hạc (Ngày Nay) -Tối 19/12, Sân khấu Hồng Hạc tái diễn vở kịch " Nếu anh còn được sống" (kịch bản: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh - Lê Chi Na). Vở diễn đánh dấu việc Sân khấu Hồng Hạc quyết định “an cư” tại điểm diễn mới là rạp Kim Châu (phường Bến Thành, TPHCM) cùng cột mốc 10 năm của Sân khấu Hồng Hạc.

Khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (Ngày Nay) - Ngày 19/12/2025, trên cả nước sẽ có 237 dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảngđồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Công ty cổ phần Everland Vân Đồn (côn ty con của Tập đoàn Everland) làm chủ đầu tư sẽ khánh thành 02 Tòa tháp A và B.

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công Thương (Ngày Nay) - Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được Bộ Công Thương trao Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu.

Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes (Ngày Nay) - Không chỉ dừng lại ở những góc trang trí rực rỡ hay các hoạt động mang tính thời điểm, mùa lễ hội tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Ở đó, từng góc décor được chăm chút, từng hoạt động trở thành chất dẫn cảm xúc, để mỗi khoảnh khắc lễ hội đều lan tỏa sự ấm áp, nuôi dưỡng kết nối và phản chiếu phong cách sống hàng hiệu một cách tự nhiên, tinh tế và bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng (Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sỹ quan cấp cao Bộ Quốc phòng là ông Đỗ Xuân Tụng và ông Đỗ Văn Bảnh.

Bộ GD-ĐT: Không cắt giảm cơ học khi sắp xếp mạng lưới trường học (Ngày Nay) - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị khi sắp xếp cơ sở giáo dục phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập của học sinh và điều kiện dạy của giáo viên.